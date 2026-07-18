El detalle que Paulo Díaz hizo notorio al despedirse de River luego de 7 años

El defensor chileno rescindió su vínculo, emigró hacia Estados Unidos y utilizó las redes sociales para decirle adiós a todo River.

La estadía de Paulo Díaz en River llegó a su fin. Después de siete años luciendo la banda roja cruzando el pecho, el defensor chileno rescindió su vínculo para emigrar hacia el fútbol estadounidense, donde ahora se desempeñará en Atlanta United y lo hará hasta el 31 de diciembre de 2028.

Con la camiseta del Millonario, su nivel fue un sube y baja. Cuando debió tomar la posta y ser el primer marcador central, tuvo flojas actuaciones. Pero a la hora de desempeñarse como ‘segunda guitarra’, se vio lo mejor de sí. Y ahora que emigró, aprovechó las redes sociales para despedirse: “Solo quería agradecerles por estos 7 años en este hermoso y gran club”, comenzó.

Paulo Díaz durante su etapa en River. (Marcelo Endelli/Getty Images)

“Por lo aprendido, no solo como jugador, si no también como persona. Por las personas que trabajan dentro del club, que hacen que todo sea más fácil: utileros, cocineros, mantenimiento, seguridad”, manifestó para comenzar a mencionar a quienes se desempeñan de forma invisible dentro de la institución.

El oriundo de la ciudad trasandina de Santa Cruz, a sus 31 años, tendrá su primera aventura por la MLS. Pero antes de sumarse a las filas del elenco dirigido por Gerardo Martino, entró en la parte más filosa de la despedida: no mencionó a los directivos, dejando en claro que su salida no fue como lo esperaba.

Siguiendo la línea de su mensaje, donde le hablaba al hincha y le agradecía “por cada partido en donde el aliento desde la tribuna siempre estaba, sea donde sea”, Díaz también se posicionó en el día a día: “A cada cuerpo técnico y compañeros que compartí. Por hacer que mi hijo se haga hincha enfermo del club. Por la ovación en el gran Monumental, que llevaré en mi corazón por siempre“. Y cerró: “Por el cariño y respeto, simplemente gracias River Plate. Ahora un hincha más del club”.

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Paulo Díaz y sus números en River

Desde su llegada a River en julio de 2019, Paulo Díaz marcó 13 goles y aportó tres asistencias al cabo de 222 partidos de carácter oficial. Además, formó parte de la conquista de 7 títulos, todos de índole doméstico.

DATOS CLAVES

Paulo Díaz rescindió su vínculo con River Plate después de 7 años.

rescindió su vínculo con River Plate después de 7 años. Atlanta United fichó al defensor chileno hasta el 31 de diciembre de 2028.

fichó al defensor chileno hasta el 31 de diciembre de 2028. Gerardo Martino dirigirá al jugador de 31 años en la MLS estadounidense.