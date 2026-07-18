El detalle que Paulo Díaz hizo notorio al despedirse de River luego de 7 años

La estadía de Paulo Díaz en River llegó a su fin. Después de siete años luciendo la banda roja cruzando el pecho, el defensor chileno rescindió su vínculo para emigrar hacia el fútbol estadounidense, donde ahora se desempeñará en Atlanta United y lo hará hasta el 31 de diciembre de 2028.
Con la camiseta del Millonario, su nivel fue un sube y baja. Cuando debió tomar la posta y ser el primer marcador central, tuvo flojas actuaciones. Pero a la hora de desempeñarse como ‘segunda guitarra’, se vio lo mejor de sí. Y ahora que emigró, aprovechó las redes sociales para despedirse: “Solo quería agradecerles por estos 7 años en este hermoso y gran club”, comenzó.
Paulo Díaz durante su etapa en River. (Marcelo Endelli/Getty Images)
“Por lo aprendido, no solo como jugador, si no también como persona. Por las personas que trabajan dentro del club, que hacen que todo sea más fácil: utileros, cocineros, mantenimiento, seguridad”, manifestó para comenzar a mencionar a quienes se desempeñan de forma invisible dentro de la institución.
El oriundo de la ciudad trasandina de Santa Cruz, a sus 31 años, tendrá su primera aventura por la MLS. Pero antes de sumarse a las filas del elenco dirigido por Gerardo Martino, entró en la parte más filosa de la despedida: no mencionó a los directivos, dejando en claro que su salida no fue como lo esperaba.
Siguiendo la línea de su mensaje, donde le hablaba al hincha y le agradecía “por cada partido en donde el aliento desde la tribuna siempre estaba, sea donde sea”, Díaz también se posicionó en el día a día: “A cada cuerpo técnico y compañeros que compartí. Por hacer que mi hijo se haga hincha enfermo del club. Por la ovación en el gran Monumental, que llevaré en mi corazón por siempre“. Y cerró: “Por el cariño y respeto, simplemente gracias River Plate. Ahora un hincha más del club”.
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Paulo Díaz y sus números en River
Desde su llegada a River en julio de 2019, Paulo Díaz marcó 13 goles y aportó tres asistencias al cabo de 222 partidos de carácter oficial. Además, formó parte de la conquista de 7 títulos, todos de índole doméstico.
DATOS CLAVES
- Paulo Díaz rescindió su vínculo con River Plate después de 7 años.
- Atlanta United fichó al defensor chileno hasta el 31 de diciembre de 2028.
- Gerardo Martino dirigirá al jugador de 31 años en la MLS estadounidense.