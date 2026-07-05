Dura acusación de Flamengo a River: “El racismo es un crimen

El Millonario y el Mengao se vieron las caras el pasado viernes en Portugal en un amistoso de pretemporada que terminó 2 a 2.

En los últimos años tanto la FIFA como la Conmebol pusieron el foco en la lucha contra el racismo, un flagelo que lamentablemente está presente en la sociedad en general y en el fútbol en particular. El pasado viernes se enfrentaron River y Flamengo en un partido amistoso de pretemporada en Portugal y terminó 2 a 2.

Bruno Henrique -referente de aquella Libertadores 2019 que el conjunto brasileño le ganó al argentino en Lima- fue autor de uno de los tantos del Mengao y en su celebración provocó a los hinchas de River al mostrarle un tatuaje de aquella conquista.

¡ES UN GOLAZO! Bruno Henrique hizo pasar de largo a Rivero y clavó este GOL ESPECTACULAR, para el 2-1 de Flamengo ante River.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zY6ONcMStX — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026

Inmediatamente, los hinchas de River presentes en el estadio comenzaron a insultarlo y, según denunció Flamengo, lo hicieron con términos racistas. Inclusive, el Mengao emitió un comunicado en el que también ponían el foco en el racismo vía redes sociales.

El comunicado de Flamengo

Flamengo utilizó sus redes sociales oficiales para denunciar actos de racismo por parte de los hinchas de River: “El Club de Regatas do Flamengo se dirige al público para repudiar, con absoluta indignación, los actos de racismo cometidos contra el delantero Bruno Henrique por integrantes de la hinchada del River Plate después del partido de este viernes (3), en el Estadio Algarve, en Portugal.

Durante el partido, el jugador fue blanco de insultos por parte de hinchas del equipo argentino. Después del pitazo final, los ataques se intensificaron en las redes sociales, donde comenzó a recibir un gran volumen de comentarios y mensajes de carácter racista. El Flamengo manifiesta total solidaridad y apoyo a Bruno Henrique, uno de los mayores ídolos en la historia del club. No hay espacio para ninguna forma de prejuicio dentro o fuera de los estadios.

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La lucha contra el racismo es un compromiso permanente del Flamengo. El enfrentamiento a la discriminación forma parte del Estatuto Social del club, que ha experimentado sucesivos avances, incluyendo, en 2025, la ampliación de las sanciones para cualquier práctica o incentivo a la discriminación.

Además, el club desarrolla acciones permanentes de concientización y alfabetización racial, especialmente en las categorías de base, a través de campañas institucionales, proyectos de formación y alianzas con instituciones como CUFA, ID_BR y MUHCAB.

El racismo es un crimen y no puede ser naturalizado ni tratado con tolerancia. El Flamengo seguirá actuando de manera firme en la lucha contra toda forma de discriminación y refuerza que las víctimas o testigos deben denunciar los casos a las autoridades competentes.

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En Brasil, las denuncias pueden realizarse a través del Disque 100 y de las comisarías de policía. Respeto, igualdad y dignidad humana son valores innegociables. Club de Regatas do Flamengo”.

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