La provocación de Flamengo a Argentina durante su partido vs. Egipto por el Mundial 2026

El club carioca aprovechó el nombre de uno de sus máximos ídolos para celebrar el segundo tanto de Egipto.

Egipto ilusionó a aquellos que hace 5 años están esperando ver perder a la Selección Argentina. Es que la realidad estuvo muy cerca de sellar uno de los mayores batacazos no solo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, sino de la historia de la Copa del Mundo. No obstante, la Albiceleste resurgió y continúa su camino hacia los Cuartos de Final.

Entre quienes celebraron la chance concreta de que la Scaloneta se despidiera del certamen que se está desarrollando en tierras norteamericanas estuvo el Flamengo, que utilizó su cuenta de X para lanzar un poco de picante en redes sociales mientras se disputaba el encuentro en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

”¡ZICOOOO!”, escribió la cuenta oficial del elenco carioca una vez consumado el segundo tanto de Egipto. Claro, es que Zico es el apodo de Arthur Antunes Coimbra, uno de los máximos ídolos del Rubro Negro, y a su vez es el apellido del único punta que utilizó el combinado comandado por Hossam Hassan.

Más allá de la celebración, minutos más tarde llegaría la remontada de los de Lionel Scaloni. Primero mediante Cristian Romero a los 79, luego con Lionel Messi a los 83 y finalmente a través de Enzo Fernández en el tercer minuto de descuento, para las cifras definitivas de 3 a 2 a favor de la Selección Argentina.

Así sigue la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Luego de la victoria sobre Egipto, la Selección Argentina, ahora, se medirá a Suiza (que viene de eliminar a Colombia) en uno de los compromisos correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El encuentro se desarrollará este sábado 11 de julio en el Estadio de Kansas City.

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En tanto que el resto de los cruces por la misma instancia serán: Francia vs. Marruecos (jueves 9 de julio en Boston), España contra Bélgica (viernes 10 de julio en Los Angeles) y Noruega vs. Inglaterra (también el 10 de julio en Miami). Vale mencionar que las semifinales serán los días miércoles 15 y jueves 16 y que la final se jugará el domingo 19.

En síntesis