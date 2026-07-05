River hoy: Lucas Beltrán con Bolavip, emotivas palabras de Gallardo y dura acusación de Flamengo

Todas las novedades del Millonario de este domingo 5 de julio, con el foco puesto en el mercado de pases de cara al segundo semestre.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 5 de julio de 2026, con el plantel en plena pretemporada. Lucas Beltrán dialogó con Bolavip y contó cómo se dio su vuelta al club, las emotivas palabras de Marcelo Gallardo al hablar del Millonario, la dura acusación de Flamengo y qué sucederá con Matías Galarza Fonda, ahora que Paraguay quedó afuera del Mundial.

Beltrán habló mano a mano con Bolavip

Bolavip dijo presente en Portugal en el amistoso que River empató 2 a 2 ante Flamengo y dialogó en exclusiva con Lucas Beltrán: “A ver, la primera vez que me llaman es ésta. Nunca antes se habían puesto en contacto conmigo. Siempre se decía que me llamaban, pero ésta fue la primera vez donde hablaron conmigo. Y cuando te llama River, te toca el corazón”.

Además, agregó: “Hablé con Chacho, con Leo (Ponzio), con Enzo (Francescoli), con Pablo (Longoria). Me llamaron todos… Y esas cosas, más allá del corazón, son muy importantes porque demuestran lo que te quieren como como jugador y como persona. Entonces, fue fácil la decisión“.

“Hablo casi dos veces por semana con Julián Alvarez, somos muy amigos y fue una de las primeras personas que me felicitó. Y también fue una de las personas con las que hablé para para tomar esta decisión porque para mí es un referente, pero sobre todo un gran amigo. Y uno siempre habla con los amigos y con la familia para tomar estas decisiones”, completó el flamante refuerzo de River.

Gallardo se emocionó al hablar de River

Marcelo Gallardo dejó de ser el entrenador de River a fines de febrero de 2026, luego estuvo unos meses disfrutando de la familia hasta que unos días antes del Mundial se dio a conocer que sería comentarista para ESPN y así lo fue hasta el partido de 16avos de final en el que Argentina superó con lo jugo a Cabo Verde.

Publicidad

El Muñeco hizo oficial que terminaba su participación en ese rol, pero antes de marcharse de ESPN le dio una entrevista mano a mano a Sebastián Vignolo, donde repasó varios temas, entre ellos su vínculo con River. Gallardo mostró su costado más humano y dejó en claro su amor por el club.

Para Marcelo Gallardo hablar de River es emocionante y así lo dejó en claro: “Nunca me voy a ir de River, por más que hoy no esté. No lo puedo sacar de mi vida, siempre voy a volver. O como padre buscando a mi hijo al colegio o en algún momento dándome la posibilidad de ir a la cancha sin que eso genere ningún tipo de ruido ni alboroto“.

Además, agregó: “River es parte de mi vida, es donde yo he pasado casi la totalidad del tiempo de mi vida. Diego Borinsky (el periodista que escribió su hiografía) me decía: ‘Vos sabés que viviste más la mitad de tu vida en River?’. Es posible que sea así porque pasé mucho tiempo”.

Publicidad

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

¿Qué será del futuro de Galarza Fonda?

Antes del inicio del Mundial, en River dejaron en claro que el plantel se reduciría, que habría muchas salidas y no tantas llegadas. Sin ir más lejos, el Millonario publicó una lista con los futbolistas que no van a ser tenidos en cuenta. Muchos de ellos no viajaron a la pretemporada en España y otros que se encontraban en el Mundial -Castaño, Páez y Galarza- se marcharán luego de la cita máxima.

Si bien Matías Galarza Fonda realizó un gran Mundial con Paraguay, siendo importante con un golazo ante Turquía y muy buenas actuaciones en los partidos siguientes, la realidad es que tanto Eduardo Coudet como Pablo Longoria no cambiaron su decisión y el ex Talleres no continuará en River.

Publicidad

River desembolsó 3.5 millones de dólares por el 70% del pase de Matías Galarza Fonda. Los de Núñez saben muy bien que el valor de mercado del mediocampista subió considerablemente durante este Mundial y la intención es sacar el mayor rédito económico posible de su venta. Todavía se desconoce cuál será su destino, pero hay algo seguro y es que no será bajo las órdenes de Eduardo Coudet en el Millonario.

Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty).

Dura acusación de Flamengo

Flamengo utilizó sus redes sociales oficiales para denunciar actos de racismo por parte de los hinchas de River: “El Club de Regatas do Flamengo se dirige al público para repudiar, con absoluta indignación, los actos de racismo cometidos contra el delantero Bruno Henrique por integrantes de la hinchada del River Plate después del partido de este viernes (3), en el Estadio Algarve, en Portugal.

Publicidad

Durante el partido, el jugador fue blanco de insultos por parte de hinchas del equipo argentino. Después del pitazo final, los ataques se intensificaron en las redes sociales, donde comenzó a recibir un gran volumen de comentarios y mensajes de carácter racista. El Flamengo manifiesta total solidaridad y apoyo a Bruno Henrique, uno de los mayores ídolos en la historia del club. No hay espacio para ninguna forma de prejuicio dentro o fuera de los estadios.

La lucha contra el racismo es un compromiso permanente del Flamengo. El enfrentamiento a la discriminación forma parte del Estatuto Social del club, que ha experimentado sucesivos avances, incluyendo, en 2025, la ampliación de las sanciones para cualquier práctica o incentivo a la discriminación.

Además, el club desarrolla acciones permanentes de concientización y alfabetización racial, especialmente en las categorías de base, a través de campañas institucionales, proyectos de formación y alianzas con instituciones como CUFA, ID_BR y MUHCAB.

Publicidad

¡ES UN GOLAZO! Bruno Henrique hizo pasar de largo a Rivero y clavó este GOL ESPECTACULAR, para el 2-1 de Flamengo ante River.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zY6ONcMStX — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026

El racismo es un crimen y no puede ser naturalizado ni tratado con tolerancia. El Flamengo seguirá actuando de manera firme en la lucha contra toda forma de discriminación y refuerza que las víctimas o testigos deben denunciar los casos a las autoridades competentes.

En Brasil, las denuncias pueden realizarse a través del Disque 100 y de las comisarías de policía. Respeto, igualdad y dignidad humana son valores innegociables. Club de Regatas do Flamengo”.

Publicidad

DATOS CLAVE