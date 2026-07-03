Sebastián Driussi marcó el gol de River tras un blooper de la defensa de Flamengo

En la primera llegada en ataque, el delantero de River definió de cachetada para abrir la cuenta.

River y Flamengo inauguraron el segundo semestre del año con un amistoso en tierras portuguesas, en el Estadio Algarve, situado en la ciudad de Faro. Y tras un largo parate para afrontar las vacaciones de ambos planteles, como así también el mercado de pases, pusieron primera.

La falta de ritmo es lógica, y se notó. Luego de una gran cantidad de ataques consecutivos por parte de los brasileños, Sebastián Driussi presionó a la defensa del elenco dirigido por Leonardo Jardim, la cual cometió un insólito blooper que permitió que el delantero millonario definiera y estampara el 1-0 parcial.

Nunca le quitó los ojos a la jugada. Y gracias a su buena atención, el delantero nacido en San Justo definió con el revés de su botín derecho ante la rápida salida del arquero Agustín Rossi, que no pudo hacer nada para impedir la apertura del marcador.

El primer gol de Sebastián Driussi

¡DRIUSSI ESTUVO ATENTO Y PONE EN VENTAJA A RIVER! El delantero aprovechó el regalito de la defensa de Flamengo y marcó el primero en Portugal.



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Tiempo después de que el elenco brasileño revirtiera el resultado por los tantos de Samuel Lino y Bruno Henrique, que anotaron en tan solo tres minutos, a los 38′ de la primera etapa nuevamente apareció el Gordo, quien marcó un golazo tras una gran jugada colectiva.

Driussi volvió a convertir con la camiseta riverplatense después de casi dos meses, ya que su última conquista fue el 13 de mayo pasado ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, bajo el marco de los cuartos de final del Torneo Apertura. Cabe destacar que a los tres días se lesionó contra Rosario Central y recién este ante los de Río de Janeiro es su primer juego tras haberse recuperado.

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El segundo gol de Sebastián Driussi

¡TIKI TIKI Y UN GOLAZO DE RIVER! El Millonario armó un jugadón a puro toque, Gio González asistió y Driussi marcó su doblete ante Flamengo.



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¿Qué canal pasa River vs. Flamengo?

El duelo entre River y Flamengo se puede ver en exclusiva a través de Disney+, en el pack premium de la plataforma. Es el primer duelo del semestre del equipo de Eduardo Coudet, que cuenta con tres de sus cinco refuerzos, mientras que todavía está a la espera del arribo de Rafael Santos Borré y Nicolás Otamendi, que se encuentra en el Mundial.

DATOS CLAVES

Sebastián Driussi marcó el 1-0 para River en el amistoso contra Flamengo.

marcó el 1-0 para River en el amistoso contra Flamengo. El 13 de mayo fue el último gol de Driussi frente a Gimnasia y Esgrima.

fue el último gol de Driussi frente a Gimnasia y Esgrima. Estadio Algarve de Faro fue la sede del encuentro disputado entre ambos equipos.