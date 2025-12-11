Cavenaghi fue duro con el año de River y no descartó meterse en la política del club

El 2025 de River no fue para nada bueno. En cuanto a los resultados, los de Marcelo Gallardo no lograron ganar ningún título, mientras que en el rendimiento, nunca encontró la regularidad necesaria. Fernando Cavenaghi, ídolo del club de Núñez analizó su presente y fue crítico, aunque se mostró con esperanzas para el futuro.

En diálogo con TNT Sports, el Torito se refirió al presente del equipo de Gallardo: “No fue el año deseado para todos, pero es deporte y gana uno solo”. Por otro lado, en vistas del futuro dijo: “Ojalá que sea un gran 2026“. Además, afirmó: “Disfruto mucho cómo el club está creciendo, es un orgullo para todo hincha de River como hoy cómo está la institución. Es muy valorable”.

¿Futuro como dirigente de River?

Desde hace tiempo, Fernando Cavenaghi es presidente y director deportivo de Racing de Montevideo. Al ser consultado sobre su futuro en la política del Millonario dijo: “Me estoy preparando para crecer, posicionándome en la industria desde el rol presidente-director deportivo en un multi club globalizado. Tengo un gran equipo de trabajo. Yo sé que voy a volver a River“.

Enzo Francescoli y Fernando Cavenaghi. (Foto: @fercaveoficial).

El impacto de Cavenaghi en River

Fernando Cavenaghi debutó en la Primera de River en 2001 y tuvo su primer ciclo en el Millonario hasta 2004. Luego tuvo una segunda etapa en Núñez entre 2011/12, cuando el club de sus amores bajó a Segunda División. Finalmente, en 2014 regresó y permaneció hasta 2015. En total, el Torito disputó 212 partidos, marcó 111 goles y brindó 24 asistencias. En lo que respecta a títulos, conquistó ocho.

