Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Cavenaghi fue duro con el año de River y no descartó meterse en la política del club

El Torito es pieza fundamental en el proyecto de Racing de Uruguay, donde es presidente y director deportivo.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Fernando Cavenaghi
© @fercaveoficialFernando Cavenaghi

El 2025 de River no fue para nada bueno. En cuanto a los resultados, los de Marcelo Gallardo no lograron ganar ningún título, mientras que en el rendimiento, nunca encontró la regularidad necesaria. Fernando Cavenaghi, ídolo del club de Núñez analizó su presente y fue crítico, aunque se mostró con esperanzas para el futuro.

En diálogo con TNT Sports, el Torito se refirió al presente del equipo de Gallardo: “No fue el año deseado para todos, pero es deporte y gana uno solo”. Por otro lado, en vistas del futuro dijo: “Ojalá que sea un gran 2026“. Además, afirmó: “Disfruto mucho cómo el club está creciendo, es un orgullo para todo hincha de River como hoy cómo está la institución. Es muy valorable”.

¿Futuro como dirigente de River?

Desde hace tiempo, Fernando Cavenaghi es presidente y director deportivo de Racing de Montevideo. Al ser consultado sobre su futuro en la política del Millonario dijo: “Me estoy preparando para crecer, posicionándome en la industria desde el rol presidente-director deportivo en un multi club globalizado. Tengo un gran equipo de trabajo. Yo sé que voy a volver a River“.

Enzo Francescoli y Fernando Cavenaghi. (Foto: @fercaveoficial).

Enzo Francescoli y Fernando Cavenaghi. (Foto: @fercaveoficial).

El impacto de Cavenaghi en River

Fernando Cavenaghi debutó en la Primera de River en 2001 y tuvo su primer ciclo en el Millonario hasta 2004. Luego tuvo una segunda etapa en Núñez entre 2011/12, cuando el club de sus amores bajó a Segunda División. Finalmente, en 2014 regresó y permaneció hasta 2015. En total, el Torito disputó 212 partidos, marcó 111 goles y brindó 24 asistencias. En lo que respecta a títulos, conquistó ocho.

River posó los ojos en un lateral de un grande del fútbol argentino

ver también

River posó los ojos en un lateral de un grande del fútbol argentino

DATOS CLAVE

  • Fernando Cavenaghi analizó la falta de títulos de River en 2025 en TNT Sports.
  • El exgoleador ejerce como presidente de Racing de Montevideo y aseguró que volverá a River.
  • El Torito registró 111 goles y ocho títulos en 212 partidos disputados en Núñez.
Publicidad
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Mientras busca a Hinestroza, los 7 delanteros que vuelven a Boca en enero
Boca Juniors

Mientras busca a Hinestroza, los 7 delanteros que vuelven a Boca en enero

La decisión de Boca con Miguel Merentiel en medio de los rumores sobre su posible salida
Boca Juniors

La decisión de Boca con Miguel Merentiel en medio de los rumores sobre su posible salida

“No están a mi nivel”: Lewis Hamilton acalló a sus críticos y quienes pedían por su retiro de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

“No están a mi nivel”: Lewis Hamilton acalló a sus críticos y quienes pedían por su retiro de la Fórmula 1

El gesto de Lionel Messi tras recibir una camiseta de River de regalo
River Plate

El gesto de Lionel Messi tras recibir una camiseta de River de regalo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo