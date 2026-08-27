El juvenil fue uno de los que falló en la tanda de penales en lo que fue la eliminación de la Sudamericana ante Santa Fe.

River atraviesa uno de los peores momentos de los últimos años, al menos en lo que respecta a lo deportivo. El pasado miércoles quedó eliminado de la Copa Sudamericana por penales a manos de Independiente Santa Fe y todo indica que Eduardo Coudet se marchará este mismo jueves.

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La tanda de penales fue eterna y Rafael Santos Borré tuvo la victoria del Millonario en sus pies, pero quiso ajustar de más y la pelota dio en el palo. Luego falló Martínez Quarta, pero Beltrán volvió a darle vida a los de Núñez. Cuando llegó el turno de Facundo González, el juvenil lo pateó flojo y el arquero rival se la tapó con las piernas.

Con todos los jugadores de campo ya habiendo pateado llegó el turno de los arqueros y allí Beltrán falló el suyo, mientras que Asprilla lo convirtió y así fue que se consumó la eliminación del Millonario. Los hinchas reprobaron en las tribunas, hicieron lo propio en el hall, mientras que del lado del club hubo hermetismo: nadie habló.

González se retiró llorando

Facundo González fue una de las apuestas de Coudet para jugar de arranque el partido de ida -lo hizo como lateral izquierdo- ante la ausencia de Marcos Acuña, mientras que en el Monumental entró para jugar de central en el tramo final del partido. A la hora de los penales, no estuvo entre los cinco primeros, fue el octavo y su ejecución fue de las peores de la noche: sin fuerza, anunciada y sencilla para el arquero.

Una vez consumada la eliminación de River, el plantel se encerró en el vestuario, casi ni hubo diálogo con la prensa, pero sí en el anillo interno del Monumental se lo pudo ver a Facundo González, que tras saludar a sus allegados se marchó del estadio con lágrimas en los ojos.

HASTA LAS LÁGRIMAS 🥲



Facu González, uno de los juveniles del club y autor de uno de los goles de penal, se fue llorando tras la eliminación de River en la #sudamericana 🏆 pic.twitter.com/IlghY7VvbV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 27, 2026

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