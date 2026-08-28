Emotivo mensaje de la hija de Ponzio antes de su estreno como DT de River

Paula compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales una vez que su padre fue confirmado como DT del Millonario.

Son días movidos en el mundo River: Eduardo Coudet dejó de ser el entrenador tras la eliminación de la Copa Sudamericana, mientras que la dirigencia optó por Leonardo Ponzio como su sucesor, en principio como director técnico interino. El León trabaja en la Secretaría Técnica del Millonario desde noviembre de 2022.

Será la primera experiencia de Leonardo Ponzio como director técnico y si bien se desconoce su estilo, el hincha de River sabe muy bien que su conocimiento del club -por haber sido jugador durante años- es total y debería poder transmitirle eso a los futbolistas del plantel actual.

Un pilar importante para Leonardo Ponzio siempre fue su familia, que estuvo presente en todos los momentos importantes de su carrera. Sin ir más lejos, en su partido homenaje en el Estadio Monumental, el discurso final lo hizo junto a su hija Paula, a quien abrazó en pleno momento de emoción. Justamente su hija ahora es quien le mandó un hermoso mensaje a través de las redes sociales.

Leonardo y Paula Ponzio. (Foto: @LeoPonzio_ok).

El mensaje de Paula Ponzio en su cuenta de Instagram

La hija del León compartió una historia junto a su padre y un emotivo texto: “Que orgullosa me pone saber que alguien que me enseñó a amar esos colores en las buenas y malas va a dirigir su primer partido ¿Será por poco tiempo? No lo sabemos… Pero sí sé el amor que le tenés a este club y eso no se compara con nada, pa. Vamos que huevos te sobran. Te amo Leonardo”.

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¿Cuándo debuta Leonardo Ponzio como DT de River?

Leonardo Ponzio, que estará acompañado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo, tendrá su estreno como DT principal del Millonario el próximo domingo a partir de las 15 horas contra Banfield en el Florencio Sola. El Millonario y el Taladro se verán las caras en el partido correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

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