El plantel regresará este jueves a las prácticas para preparar el partido contra Banfield por el Torneo Clausura.

Tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, River perdió 8 a 7 en la definición desde el punto de penal contra Independiente Santa Fe de Colombia y de esta manera quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, en un nuevo traspié en lo que va del año.

Mientras la continuidad de Eduardo Coudet es una incógnita debido a que podría presentar la renuncia por malos resultados, entre los que también se destacan la eliminación en Copa Argentina y la final perdida del Torneo Apertura, el club citó a los jugadores para volver a los entrenamientos.

Según pudo saber Bolavip, el plantel no descansará a lo largo de la jornada del jueves, sino que está citado a las 15.30 para iniciar con un nuevo entrenamiento en el Estadio Monumental, pensando en el compromiso ante Banfield del próximo domingo.

La incertidumbre para esta práctica está relacionada a la presencia o no de Eduardo Coudet. Si bien Santiago Beltrán lo apoyó públicamente, la realidad es que una reunión entre el DT y la dirigencia podría cerrar su salida de la institución a poco más de cinco meses de haber asumido.

En caso de que esto ocurra y Coudet deje su cargo como entrenador de River, la práctica del jueves estaría a cargo de Marcelo Escudero, el DT de la Reserva y que ya fue interino del primer equipo tras la salida de Marcelo Gallardo, a principios de temporada.

Hernán Crespo, el principal apuntado para reemplazar a Coudet

En caso de que Coudet decida dar un paso al costado y dejar su cargo en River, Bolavip pudo saber que el principal apuntado por la dirigencia es Hernán Crespo, hoy con trabajo en Atlas de México, donde asumió a mediados del julio pasado.

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Si bien tiene vínculo vigente, el DT con pasado en Defensa y Justicia y Banfield ya le informó a su círculo íntimo que está disputo a dejar todo para cumplir su sueño y dirigir en el Millonario, club en el que debutó como futbolista profesional.

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