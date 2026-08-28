Mostaza Merlo: del respaldo a Ponzio en River a la comparación con Scaloni

La dirigencia del Millonario decidió que el León se haga cargo del primer equipo y tendrá su estreno el próximo domingo ante Banfield.

La era Coudet llegó a su fin tras la eliminación de River en la Copa Sudamericana y la dirigencia ya anunció a su sucesor: Leonardo Ponzio. El León, que venía desempeñándose en la Secretaría Técnica junto a Enzo Francescoli, aceptó la propuesta y tendrá su estreno el próximo domingo ante Banfield. Si bien la idea es que comience como un interinato, desde Núñez no aclararon las condiciones y se estima que podría continuar hasta diciembre.

Reinaldo Carlos Merlo es una verdadera leyenda de River. Sin ir más lejos, es quien más partidos jugó con la casaca del Millonario ya que toda su carrera la hizo en el club de Núñez. Mostaza dialogó con Cancha embarrada, que se emite por AM 1070, El Destape y analizó la situación actual del club en el cual es ídolo.

Mostaza afirmó: “Le tengo mucha fe al plantel y yo no tengo ninguna duda que el equipo va a salir adelante con Ponzio, tiene muy buenos jugadores. Yo creo que va a salir adelante. Con Ponzio hablamos, yo lo conocí en River en algunas reuniones a las que me invitaron”.

Leonardo Ponzio asumió en River. (Foto: Prensa River)

Además, agregó: “Sabe mucho de fútbol, le gusta mucho, ganó todo como jugador, ya dentro del campo de juego hablaba mucho y ahí prácticamente estaba dirigiendo, era el técnico dentro del campo y ahora lo va a expresar de afuera, yo le tengo mucha fe“.

Al ser consultado sobre si le va bien y estira el interinato, comprando la situación con la de Scaloni en la Selección Argentina, Mostaza no dudó: “¿Por qué no? Cuando arrancó Scaloni nadie pensaba que iba a lograr todo lo que logró, Ponzio también lo puede lograr, tiene todas las condiciones“.

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Merlo y Fillol, próceres riverplatenses. (Foto: @ubaldofillol).

“A Ponzio lo puso River y yo te digo que lo conozco y le tengo mucha fe, no lo pongo yo de candidato, yo no pongo técnico. Hablo de Ponzio porque está él. Yo no soy el indicado para nombrar a ningún técnico, River tiene gente preparada y aparte están los dirigentes y Francescoli”, agregó Reinaldo Carlos Merlo.

DATOS CLAVE

Leonardo Ponzio asumió como entrenador de River tras la partida de Eduardo Coudet.

asumió como entrenador de River tras la partida de Eduardo Coudet. Leonardo Ponzio debutará en el banco de River el próximo domingo frente a Banfield.

debutará en el banco de River el próximo domingo frente a Banfield. Reinaldo Merlo respaldó a Ponzio y afirmó que tiene condiciones para salir adelante.