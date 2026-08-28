El Millonario necesita imperiosamente sumar de a tres para acercarse a la zona de clasificación a los octavos de final del Clausura.

Tras la salida de Eduardo Coudet, en River decidieron darle la oportunidad a un referente de los últimos años para que se haga cargo del primer equipo, en un comienzo de manera interina. Se trata de Leonardo Ponzio, que desde 2022 trabajaba en la Secretaría Técnica y ahora tomará el rol de entrenador principal del primer equipo.

Sin dudas, uno de los grandes interrogantes será ver qué equipo pondrá el próximo domingo ante Banfield, en lo que será su debut como entrenador. Todo indica que no hará demasiados cambios respecto al once que viene de jugar ante Santa Fe por la Copa Sudamericana.

En el primer tiempo fundamentalmente, el equipo fluyó y mostró una buena cara, aunque luego Coduet realizó algunos cambios incomprensibles y todo se hizo cuesta arriba. Pensando en el Taladro, Ponzio formaría con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Driussi sería el atacante de área ante Banfield. (Foto: Getty).

Maidana se suma al CT de Ponzio

Según informó el periodista Germán Balcarce, Jonatan Ramón Maidana -compañero de mil batallas de Leo Ponzio- se sumará al cuerpo técnico. La idea es que ante Banfield estén Escudero y Manfredi, pero ya a partir de la semana que viene se sumaría el ex marcador central que dejó su huella imborrable en el club de Núñez.

Mostaza Merlo confía en Ponzio

Reinaldo Carlos Merlo es una verdadera leyenda de River. Sin ir más lejos, es quien más partidos jugó con la casaca del Millonario ya que toda su carrera la hizo en el club de Núñez. Mostaza dialogó con Cancha embarrada, que se emite por AM 1070, El Destape y analizó la situación actual del club en el cual es ídolo.

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Mostaza afirmó: “Le tengo mucha fe al plantel y yo no tengo ninguna duda que el equipo va a salir adelante con Ponzio, tiene muy buenos jugadores. Yo creo que va a salir adelante. Con Ponzio hablamos, yo lo conocí en River en algunas reuniones a las que me invitaron”.

Además, agregó: “Sabe mucho de fútbol, le gusta mucho, ganó todo como jugador, ya dentro del campo de juego hablaba mucho y ahí prácticamente estaba dirigiendo, era el técnico dentro del campo y ahora lo va a expresar de afuera, yo le tengo mucha fe“.

Leo Ponzio digirió su segunda práctica en River. (Foto: Prensa River).

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