Desde ser campeón a cambiar la imagen del año pasado: las 5 expectativas de River para 2026

2025 será recordado como uno de los años más flojos de River en la última década, y sin dudas también el peor en la era de Marcelo Gallardo como entrenador, teniendo en cuenta tanto su primer ciclo como el segundo.

Tal es así que para este año el Millonario buscará cambios y mejorar lo hecho tanto a nivel local, como también en la Copa Conmebol Sudamericana, certamen internacional que volverá a disputar tras 10 temporadas, ya que no clasificó a la próxima edición de la Libertadores.

Es por eso que de cara a 2026, el elenco comandado por el ‘Muñeco’ tendrá cinco expectativas a cumplir. Las mismas van desde lograr un título tras dos años de sequía, así como también encontrar estabilidad en el XI titular y en el mercado de pases.

No fallar en el mercado de pases

Durante los últimos años el Millonario tuvo problemas en los mercados de pases. Esto se debe a que trajo jugadores que duraron un semestre en la institución, mientras que por otros pagaron una cifra irrisoria y no encontraron el rendimiento que esperaban.

Es por eso que de cara a este año el club tendrá que cambiar esto. Para eso, cambiaron las formas de negociar, ya que no se pagarán locuras para los refuerzos, mientras que otros llegarán a préstamo por un cargo menor, junto a una opción de compra.

Formar un equipo que salga de memoria

ver también Gallardo inicia 2026 con una sonrisa: Matías Viña quedó a un paso de ser refuerzo de River

Otro de los puntos a corregir para Marcelo Gallardo es el armado del equipo. A lo largo de la temporada 2025, el entrenador casi no pudo repetir el equipo titular ya que por distintas lesiones y bajos rendimientos en la gran mayoría de los encuentros realizó modificaciones.

Publicidad

Publicidad

Pensando en un nuevo año, el ‘Muñeco’ buscará darle forma al XI en la pretemporada y usar los primeros encuentros amistosos en Uruguay para que sumen minutos de cara al estreno en el Torneo Apertura, en el que visitará a Barracas Central.

Ganar un torneo local

Desde la Supercopa Argentina 2024 ante Estudiantes que el Millonario no logra un título a nivel local. Con el Torneo Apertura como el primer objetivo a cumplir previo al parate por el Mundial, el elenco de Núñez irá en búsqueda de cortar con esta sequía para volver a ser campeón.

En caso de no poder quedarse con el primer torneo de la temporada, River tendrá revancha luego del Mundial, ya que no solo tendrá el Torneo Clausura, sino que también la Copa Argentina, siempre y cuando le gane a Ciudad Bolívar en la instancia de 32avos de final, con fecha a confirmar.

Publicidad

Publicidad

Clasificar a la Copa Libertadores

La gran cuenta pendiente de 2025. Por dedicarse de lleno a la competencia internacional, sumado a una mala racha, el Millonario quedó fuera de la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual al finalizar en la cuarta posición, por debajo de Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors.

Así las cosas, para 2026 el elenco de Núñez tendrá cinco vías para clasificar al certamen continental. Las mismas son por la tabla anual, o bien, ganando el Torneo Apertura, Torneo Clausura, Copa Argentina o la Copa Conmebol Sudamericana.

Ganar la Copa Sudamericana

Este objetivo viene de la mano del anterior. Ganar el certamen internacional no solamente le permitirá cortar una racha sin títulos a nivel Conmebol desde 2019, sino que también lo meterá en la fase de grupos de la Libertadores 2027, y así volver a disputar este torneo.

Publicidad

Publicidad

De cara a esta competencia, el Millonario será cabeza de serie de su grupo y espera por conocer a sus rivales, ya que el sorteo recién se llevará a cabo en marzo. Previo al Mundial jugará la instancia de grupos, mientras que después de la Copa del Mundo iniciarán los mata-mata.