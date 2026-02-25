Es tendencia:
Heridos, enfrentamientos y corridas: los incidentes en la previa de Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

En el partido más picante de la fase, hinchas portugueses protagonizaron cruces con la policía en los ingresos al Bernabéu.

Por Agustín Vetere

Por los Playoffs de la Champions League, con un boleto en juego para los octavos de final, Real Madrid y Benfica afrontaron este miércoles el partido de vuelta de su serie en el Estadio Santiago Bernabéu. El episodio de la ida entre Prestianni y Vinícius Júnior cargaba de tensión este compromiso.

A pesar de la ausencia del argentino, suspendido provisoriamente por la UEFA, las defensas de algunos referentes de Benfica aumentaban la polémica en medio de la disputa por la acusación de racismo por parte del brasileño.

Para colmo, en los accesos al Bernabéu no abundó la calma. Es que se produjeron corridas, empujones e incluso enfrentamientos con la policía por parte de los hinchas del combinado luso. Las fuerzas de seguridad agredieron a varios de los espectadores, con saldo de algunos heridos.

Según explicaron los hinchas de Benfica a Sport TV, ellos se reunieron en un punto en la previa del encuentro con el objetivo de ingresar juntos al mítico estadio. Fue allí cuando apareció la policía para disiparlos y agilizar los ingresos, aunque todo se convirtió en un caos.

Así recibió el Bernabéu a Otamendi tras sus choques con Vinicius en la ida

  • Real Madrid y Benfica disputaron la vuelta de Champions en el Estadio Santiago Bernabéu.
  • Vinícius Júnior denunció racismo tras el duelo de ida contra el sancionado Gianluca Prestianni.
  • Hinchas del Benfica resultaron heridos tras enfrentamientos con la policía en los accesos al estadio.
