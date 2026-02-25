Es tendencia:
Efecto dominó: Boca espera que un club del fútbol argentino venda un jugador para poder incorporar un refuerzo más

El Xeneize está a la expectativa de generar un cupo más para poder fichar a un refuerzo hasta el 10 de marzo.

Por Marco D'arcangelo

Lucas Blondel, sin lugar en Boca, es pretendido por Huracán.
Con las llegadas de Ángel Romero, Santiago Ascacibar y Adam Bareiro, la dirigencia de Boca tomó la decisión de seguir trabajando en el mercado de pases que tiene cierre definitivo el próximo martes 10 de marzo. Para poder incorporar, primero deberá liberar un cupo. 

En este sentido, para tener un lugar extra para fichar el Xeneize primero deberá desprenderse de un futbolista. Quien tiene todas las fichas para marcharse del club es Lucas Blondel, ya que no es tenido en cuenta por el entrenador Claudio Úbeda, y busca salida para sumar minutos. 

Así las cosas, Huracán, que tiene a Diego Martínez como entrenador y conoce muy bien a Blondel, está interesado en fichar al lateral derecho y hasta tiene un preacuerdo con el contrato del jugador. Ahora, el Globo deberá liberar un cupo para cerrar su llegada a préstamo por un año. 

Para poder quedarse con Blondel, el elenco de Parque Patricios tiene a cuatro jugadores en vidriera, a los que busca cederlos a préstamo a clubes del exterior. Dos de ellos son del primer equipo, como lo son Leonardo Sequeira y Eric Ramírez, hoy relegados en la consideración de Martínez. 

Además, dos jugadores de la Reserva como lo son Milton Ríos y Natanael Samaniego también cuentan con chances de marcharse en caso de recibir una oferta. Cabe destacar que para liberarle un cupo a Huracán, en la temporada 2025 tuvieron que firmar planilla por lo menos en el 25% de los partidos. 

De esta manera, de aquí al 10 de marzo el Globo de Parque Patricios buscará desprenderse de uno de estos jugadores y así cerrar al sexto refuerzo para Diego Martínez, tras las llegadas de Óscar Cortés, Jordy Caicedo, Alejandro Martínez, Federico Vera y Óscar Romero

Publicidad

En caso de que esto ocurra y finalmente Blondel sea refuerzo de Huracán, Boca saldrá favorecido debido a que tendrá un cupo para fichar a un nuevo refuerzo. Todo apunta a que irán por un extremo tras frustrarse las llegadas de Marino Hinestroza en primera instancia y de Edwuin Cetré en segunda. 

Datos claves 

  • El mercado de pases actual tiene su cierre definitivo el próximo martes 10 de marzo.
  • Lucas Blondel busca salir de Boca hacia Huracán para liberar un cupo de incorporación.
  • El club Huracán pretende fichar a su sexto refuerzo bajo la conducción de Diego Martínez.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

