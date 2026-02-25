Pasaron 10 años, 4 meses y 5 días de aquella tarde donde Nacho Fernández le anotó a Temperley. Sí, el 20 de octubre de 2015 fue la última vez en la que el ex River supo celebrar un gol con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y ahora lo hizo nuevamente ante Rosario Central.

Tan solo transcurrían tres minutos de la primera etapa cuando el Cerebro recibió el pase de Marcelo Torres y remató para que Jeremías Ledesma diera un largo rebote luego de impedir el tanto. Sin embargo, en la segunda instancia, el mediocampista de 36 años hizo que la pelota besara la red.

Automáticamente, salió a festejar junto al ex delantero de Boca y Banfield, de cara a los hinchas presentes en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, que nuevamente coparon las tribunas en un día laboral y mantienen la ilusión de pelear bien arriba, tal como ocurrió en el Torneo Clausura 2025.

De esta manera, el oriundo de Castelli sumó su primer tanto en lo que va del campeonato y cortó una racha de 5 meses y 12 días de lo que fue su última anotación, la cual consiguió con la camiseta de River, el pasado 13 de septiembre, ante Estudiantes de La Plata.

Los números de Nacho Fernández en Gimnasia y Esgrima de La Plata

Desde su debut hasta la fecha, con la camiseta del Basurero, Nacho Fernández lleva un total de 99 partidos: anotó 16 goles y aportó 9 asistencias.

