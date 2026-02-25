Es tendencia:
El gol de Nacho Fernández en Gimnasia vs. Rosario Central por el Torneo Apertura

El ídolo del Tripero abrió la cuenta contra Rosario Central, y volvió a festejar con el club que lo vio nacer después de 10 años, 4 meses y 5 días.

Por Julián Mazzara

Nacho Fernández celebra su primer gol desde su regreso a Gimnasia.
Nacho Fernández celebra su primer gol desde su regreso a Gimnasia.

Pasaron 10 años, 4 meses y 5 días de aquella tarde donde Nacho Fernández le anotó a Temperley. Sí, el 20 de octubre de 2015 fue la última vez en la que el ex River supo celebrar un gol con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y ahora lo hizo nuevamente ante Rosario Central.

Tan solo transcurrían tres minutos de la primera etapa cuando el Cerebro recibió el pase de Marcelo Torres y remató para que Jeremías Ledesma diera un largo rebote luego de impedir el tanto. Sin embargo, en la segunda instancia, el mediocampista de 36 años hizo que la pelota besara la red.

Automáticamente, salió a festejar junto al ex delantero de Boca y Banfield, de cara a los hinchas presentes en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, que nuevamente coparon las tribunas en un día laboral y mantienen la ilusión de pelear bien arriba, tal como ocurrió en el Torneo Clausura 2025.

De esta manera, el oriundo de Castelli sumó su primer tanto en lo que va del campeonato y cortó una racha de 5 meses y 12 días de lo que fue su última anotación, la cual consiguió con la camiseta de River, el pasado 13 de septiembre, ante Estudiantes de La Plata.

Los números de Nacho Fernández en Gimnasia y Esgrima de La Plata

Desde su debut hasta la fecha, con la camiseta del Basurero, Nacho Fernández lleva un total de 99 partidos: anotó 16 goles y aportó 9 asistencias.

DATOS CLAVES

  • Nacho Fernández anotó su primer gol con Gimnasia, tras 10 años, ante Rosario Central.
  • El mediocampista de 36 años marcó el tanto a los tres minutos del partido.
  • La última anotación del ex River ocurrió el 13 de septiembre contra Estudiantes.
Julián Mazzara
Julián Mazzara

