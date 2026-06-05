Di Carlo planteó un castigo para los jugadores prescindibles que no quieran irse de River

En reunión de comisión directiva, el mandamás hizo saber su postura en relación a los alrededor de 15 futbolistas que no serán tenidos en cuenta en el próximo semestre.

Después de un cierre de semestre frustrante para River, porque más allá de haber clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana vio escapar la posibilidad de conquistar un título necesario tras perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano, Stéfano Di Carlo decidió tomar el toro por las astas y avanzar en una profunda reestructuración del plantel que conduce Eduardo Coudet.

Fue el propio presidente el que se encargó de confirmar que El Millonario iba a avanzar en la desvinculación de alrededor de 15 futbolistas, ya sea a través de ventas, rescisiones o salidas a préstamos, para poder a la vez proceder a realizar entre cinco y siete incorporaciones de jerarquía, con Nicolás Otamendi como el primero en cerrar como refuerzo hasta diciembre de 2027.

Ahora, Di Carlo habría dado incluso un paso más allá y comunicado en reunión de comisión directiva una suerte de castigo para aquellos futbolistas que, considerados prescindibles, no quieran abandonar el club. Según avanzó el periodista Leandro Vaquila, la decisión del mandamás será que estos permanezcan entrenándose de manera aislada, en doble o triple turno de considerarse necesario.

El presidente planteó la necesidad de diferenciarse de la pasividad que había tenido el club en el pasado reciente al buscar respetar a rajatablas la extensión de los contratos con sus futbolistas, incluso cuando estos pudieran suponer mucho gasto y poco aporte dentro de la cancha.

Además, dividió el mercado de pases de River en dos etapas. La primera antes del inicio de la pretemporada en Alicante, en la que espera que se resuelvan las prioridades tanto en materia de refuerzos como de salida. Y la segunda, aprovechando el largo parate que está relacionado a la disputa del Mundial, en el que se definirán detalles y se evaluarán oportunidades que surjan en la previa de la reanudación de la competencia oficial.

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La intención de Di Carlo, en definitiva, es proveer a Eduardo Coudet de un plantel más reducido en número pero de mayor jerarquía y para ello cree que es determinante asumir una posición agresiva en el mercado de fichajes, tanto para salir a buscar refuerzos como para desprenderse de los futbolistas prescindibles.

La depuración “agresiva” que planteó Di Carlo

A inicios de la semana, Stéfano Di Carlo había reconocido que River estaba listo para llevar adelante una profunda depuración del plantel y confirmó que la misma constaría de alrededor de 15 bajas y 7 refuerzos.

“Instruí al director deportivo en conversaciones que llevan tiempo y decisiones que estaban tomadas previo a la final. Hemos decidido conjuntamente que van a salir en torno a 15 jugadores e instruimos al director deportivo para arrancar este proceso desde hoy. Va a tener que ocurrir muy rápido. Más o menos se van a ir 15″, fueron sus palabras en diálogo con ESPN F90.

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Y explicó: “Hemos cambiado el formato, que también fue habitual en nosotros de esperar los procesos y cumplir contratos. Ahora la lógica va a ser gestionar la salida de estos jugadores, en algunos casos con ventas, en otros venderemos peor de lo que compramos y asumiremos la pérdida, pero cortaremos la situación que no es sostenible“.

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