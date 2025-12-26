Edificio de elite, educación y seis canchas top: detalles inéditos del nuevo predio de River

Hace años que River pone el foco en las obras y la infraestructura del club. Si bien las remodelaciones del Estadio Monumental fueron, son y serán lo más llamativo de este proceso que inició con Rodolfo D´Onofrio, continuó con Jorge Brito y sigue con Stefano Di Carlo, la realidad es que también se trabajó fuertemente en el River Camp, donde entrena la Primera y juega la Reserva, sino también en el predio de la Avenida Cantilo, pensado para el fútbol formativo.

El predio de Cantilo está ubicado aproximadamente a un kilómetro del Estadio Monumental, cruzando la Lugones y cerca del límite ente Ciudad y Provincia de Buenos Aires. En el predio se trabaja desde hace tiempo y ya se terminaron algunas canchas en las que los chicos del fútbol formativo se entrenan, pero por estos días se intensificaron los trabajos y se estima que la obra estará terminada dentro del primer semestre de 2026.

¿Cuántas canchas tendrá el predio de Cantilo de River?

Con la intención de formar a sus canteranos, en River se decidió que el fútbol formativo -las Divisiones Inferiores- trabaje en el predio de Cantilo. El mismo contará con seis canchas de las cuales tres serán de césped sintético -ya están terminadas- y las otras tres de césped natural. La cancha número 1, que será la más importante se estima que se terminará para marzo de 2026.

Gabriel Rodríguez (encargado del fútbol formativo), Stefano Di Carlo y Mariano Taratuty junto a los chicos en el predio de Cantilo. (Foto: Prensa River).

Un edificio de más de 5 mil metros cuadrados

No solamente será un predio con seis canchas de fútbol, sino que en River iniciaron este proyecto como una obra integral en la que los chicos además de jugar al fútbol tengan todas las herramientas para su formación deportiva y también escolar. El corazón de este predio será un edificio único de más de 5 mil metros cuadrados.

ver también Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

En este edificio, según puso saber Bolavip, además de los vestuarios también habrá consultorios médicos, de kinesiología, un gimnasio moderno y también las habitaciones de la nueva Casa River -popularmente conocida como la pensión del club-, pero también allí se dictarán los talleres didácticos para que los chicos puedan realizar tareas escolares allí. La intención es que sea un campus para el fútbol formativo.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE