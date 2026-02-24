En Brasil apuntan al primer equipo interesado en Marcelo Gallardo tras su salida de River

La salida de Marcelo Gallardo generó un golpe muy fuerte en el mundo River. Si bien era muy esperable que tomara la decisión, sobre todo por los flojísimos resultados y por el rendimiento futbolístico del equipo, los hinchas mantenían la ilusión de que pudiera remontar la situación.

Ahora, mientras los directivos del Millonario buscan diferentes alternativas para reemplazarlo, donde Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari son los principales candidatos, la figura del Muñeco empieza a vincularse con el fútbol brasileño.

Luego de lo que fue la caída frente a Fluminense, los directivos de Vasco da Gama decidieron irrumpir el contrato de Fernando Diniz, y ahora se encuentran en plena búsqueda de entrenadores para sucederlo. Entre ellos, aparece Gallardo.

La prioridad es Artur Jorge, quien se encuentra en Al-Rayyan y posee un salario que supera los R$2 millones al mes. Además, existe una cláusula de rescisión que lo libera de Qatar. Aun así, los cariocas consideraron razonables los primeros contactos y buscarán seducirlo. Pero en el caso de que no lleguen a buen puerto, el ex DT de River es una las opciones.

Por otra parte, hay que destacar que en el radar están Rafael Guanaes y Leonardo Jardim, pero no hubo avances. Con quien también desean mantener un diálogo es con Renato Gaúcho. Sin embargo, en estos momentos, no avanzaron en ninguna negociación.

El DT volvió a Núñez en agosto de 2024 y no pudo festejar ningún título.

Los números de Gallardo en su segundo ciclo en River

Después de los 14 títulos que consiguió entre 2014 y 2022, el Muñeco regresó a Núñez en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, quien justamente había sido su sucesor. Desde entonces, dirigió en 84 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 17 derrotas, de las cuales 13 fueron en los últimos 20 encuentros disputados.

Esta segunda etapa finaliza sin vueltas olímpicas tras haber disputado dos veces la Libertadores, el Mundial de Clubes, tres torneos locales y una Copa Argentina (sin contar los de este año). Además, perdió la final de la Supercopa Argentina frente a Talleres, que disputó gracias al campeonato que había conseguido River con Demichelis.

Y otra de las grandes deudas que dejó Gallardo en esta oportunidad fue no haber podido clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, ya que el desafío para el nuevo entrenador será disputar la Copa Sudamericana 2026.

