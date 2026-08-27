Este jueves, el Millonario hará oficial la salida del Chacho tras la eliminación temprana en Copa Sudamericana y un mal andar en el fútbol local.

Tras las dura eliminación de River de la Copa Sudamericana a manos de Santa Fe, Eduardo Coudet dejará de ser el entrenador del Millonario. Este jueves, en una conferencia en la que estarán el Chacho, Enzo Francescoli y Stefano Di Carlo, se anunciará la salida del entrenador.

El principal candidato para reemplazarlo es Hernán Crespo, quien hace apenas unas semanas asumió en Atlas de México. El ex atacante del Millonario es un nombre que siempre estuvo en el radar de los de Núñez, tanto en las salidas de Gallardo como también en la de Demichelis.

Los números de Crespo en Atlas

Crespo asumió como entrenador de Atlas el pasado 16 de julio. Desde entonces lleva dirigidos siete partidos: con cuatro victorias -todas ellas por la Liga MX- y tres derrotas, una por el torneo local y las dos restantes por la Leagues Cup, el certamen que se juega a mitad de año y une a los equipos de la Liga MX y la MLS. Cabe destacar que, con cinco fechas jugadas, Atlas está segundo en la liga doméstica con 12 unidades.

La cláusula que tiene Crespo con Atlas

Atlas y Hernán Crespo establecieron una cláusula contractual que involucra a River. Si el Millonario lo quiere sacar del club podrá hacerlo sin cargo a partir del mes de enero de 2027. En cambio, si la salida es antes, el conjunto mexicano deberá ser compensado económicamente con una suma cercana a los 8 millones de dólares.

Hernán Crespo, DT de Atlas. (Foto: Prensa Atlas).

La carrera de Crespo como entrenador

2015/16 | Módena (Italia)

2019 | Banfield (Argentina)

2020/21 | Defensa y Justicia (Argentina)

2021 | Sao Paulo (Brasil)

2022/23 | Al-Duhail (Qatar)

2023/24 | Al-Ain (Emiratos Árabes)

2025/26 | Sao Paulo (Brasil)

2026 | Atlas (México)

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