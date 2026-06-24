Mientras define su futuro en Real Madrid, Franco Mastantuono tuvo un hermoso gesto con River

El talentoso mediocampista zurdo se marchó del Millonario a mediados de 2025, no hizo pie en el Merengue y podría marcharse en este mercado.

El paso de Franco Mastantuono por River fue descollante, pero los hinchas se quedaron con sabor a poco. El nacido en Azul la rompió desde que debutó en Primera hasta que se marchó a mediados de 2025 a sus 17 años. Una vez que cumplió 18 -el 14 de agosto de ese año- fue presentado oficialmente en Real Madrid.

Las expectativas en España eran muchas por Franco Mastantuono, pero el Merengue tuvo una temporada muy mala, primero con Xabi Alonso y luego con Álvaro Arbeloa. En ese contexto, el ex River no logró lucirse y llegó a ser criticado por los hinchas.

Si bien Lionel Scaloni lo convocó en más de una oportunidad, finalmente Franco Mastantuono no fue convocado al Mundial 2026. Ante esta situación, el nacido en Azul regresó a Argentina para estar con los suyos y se hizo un tiempo para pasar por Casa River, lo que popularmente se conoce como la pensión.

A través de sus redes sociales, River compartió una foto de Mastan con los pibes de Casa River y compartieron un emotivo texto: “Franco Mastantuono regresó a la pensión del Club, en la que vivió tres años durante su etapa en Divisiones Formativas, y compartió un encuentro con los juveniles, infantiles y personal del área”.

¿Qué será del futuro de Franco Mastantuono?

José Mourinho regresó a Real Madrid y evalúa a toda la plantilla. En España hay versiones cruzadas que indican que podría quedarse a pelear por un puesto o que podría salir a préstamo por una temporada para habituarse al ritmo europeo y luego ver si puede volver, tal como sucedió con Nico Paz. Entre sus posibles destinos aparece Juventus.

Publicidad

Mastatuono en Real Madrid. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE