El Sumo Pontífice invitó a los flamantes campeones de la Serie A a ser "testigos de valores" para que sean reconocidos en ellos y en sus comportamientos "autenticidad e integridad inquebrantable".

Este sábado, directivos, cuerpo técnico y jugadores del Inter de Milán que viene de coronarse campeón de la Serie A mantuvieron una reunión especial en el Vaticano con el Papa León XIV, quien los felicitó por el reciente logro y los invitó a una reflexión sobre su impacto en la sociedad.

Lautaro Martínez, como capitán del equipo, fue receptor principal del mensaje del Sumo Pontífice y también será responsable de replicar esa palabra sobre el valor educativo del deporte para las nuevas generaciones dentro del vestuario del Neroazzurri.

“En este momento de éxito, deben ser portadores de un mensaje especialmente útil para los jóvenes que los ven como sus héroes, como modelos a seguir. Esto les confiere una responsabilidad que va más allá del rendimiento. Me gustaría hacer hincapié en esto, porque los jóvenes de hoy realmente necesitan modelos a seguir”, expresó León XIV.

Y continuó: “Lo que haces tiene un impacto que puede ser positivo o negativo en sus vidas. Por eso invito a reflexionar sobre esta gran responsabilidad que tienes. Es algo que me gustaría dejar en claro. Asegúrense de que muchos puedan reconocer en ustedes y en su comportamiento la autenticidad y la integridad”.

Lautaro Martínez, en primera fila junto al Papa.

Regalo especial para León XIV

Giuseppe Marotta, presidente del club que se coronó como campeón de la Serie A, obsequió a Papa León XIV una camiseta histórica del Inter de Milán, con las tradicionales franjas verticales negras y azules, el número 10 que porta Lautaro Martínez y su nombre de Sumo Pontífice en el dorsal.

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El discurso completo del Papa

“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡La paz sea con ustedes! ¡Buenos días a todos, bienvenidos y los mejores deseos! Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y felicitaciones a todo el equipo, a los directivos, a los entrenadores y a los numerosos aficionados y seguidores por alcanzar este hito.

Este es sin duda un momento de gran alegría para todos ustedes, y me alegra ser parte de él. Es una meta alcanzada gracias al trabajo duro, el trabajo en equipo, la disciplina y la perseverancia, que han mantenido tanto en los momentos emocionantes, como incluso en los difíciles, sin desanimarse ni rendirse. Por lo tanto, al felicitarlos, los invito a reflexionar sobre su experiencia, para que puedan ser portadores, en este momento de éxito, de un mensaje que es especialmente útil para el crecimiento de los jóvenes. Muchos de ellos, hoy en día, los ven como sus héroes, como modelos a seguir, y esto les impone una responsabilidad que va más allá del rendimiento y les exige, como atletas, ser testigos de valores.

Quiero recalcar esto, porque los jóvenes de hoy necesitan modelos a seguir, y lo que haces tiene un impacto, positivo o negativo, en sus vidas. Por eso, me gustaría que reflexionaran sobre esta gran responsabilidad. San Juan Pablo II, hace unos treinta y cinco años, habló de esto durante una reunión con representantes de su club.

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Foto de Inter de Milán.

Asegúrense de que muchos reconozcan en ustedes y en su comportamiento autenticidad e integridad inquebrantable (Discurso de Juan Pablo II a los directivos y jugadores del Inter Calcio, 16 de febrero de 1991). Me siento obligado a repetirles estas palabras al renovarles mis felicitaciones. Les envío mis más sinceras bendiciones a ustedes y a sus familias y les deseo todo lo mejor”.

Data clave

El Papa León XIV recibió al Inter de Milán en el Vaticano tras ganar la Serie A .

recibió al Inter de Milán en el Vaticano tras ganar la . El capitán Lautaro Martínez recibió el mensaje del Pontífice sobre la responsabilidad ante los jóvenes.

recibió el mensaje del Pontífice sobre la responsabilidad ante los jóvenes. El presidente Giuseppe Marotta regaló una camiseta con el número 10 al Sumo Pontífice.