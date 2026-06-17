Después del comunicado que emitió River, se concretó la primera venta del vigente mercado de pases: solo jugó

A lo largo de las últimas horas, desde la dirigencia de River hicieron público un comunicado en el que anunciaron la baja de 11 futbolistas para la pretemporada, como así también dejaron en claro que se encontraban negociando por las salidas de Santiago Lencina, Ian Subiabre y Andrés Herrera.

Si bien el lateral derecho tenía que volver a la institución, no sucederá porque desde Columbus Crew ejecutaron la opción de compra fijada en 1.200.000 dólares, por lo que ahora continuará con su carrera en Estados Unidos, tal como venía haciéndolo.

El correntino no tuvo lugar en el Millonario, pese a que Marcelo Gallardo insistió, en su momento, por su arribo. Las flojas actuaciones que mantuvo lo hicieron perder el lugar en la consideración del entrenador, algo que también ocurrió con sus sucesores.

Herrera, formado en las inferiores de San Lorenzo y que llegó a River por una suma de 2.550.000 de dólares por el 70 por ciento del pase, en Estados Unidos encontró su lugar en el mundo y logró destacar como lo hizo durante sus inicios en el Cuervo.

Andrés Herrera durante su paso por River.

Los números de Andrés Herrera en River

Durante su estadía en River, donde disputó un total de 80 partidos, Andrés Herrera logró anotar 3 goles y aportó 4 asistencias. Además, cosechó tres títulos con la institución situada en el barrio porteño de Núñez.

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San Lorenzo recibe dinero

Cuando se produjo la operación entre River y San Lorenzo, los del Bajo Flores se quedaron con un 30% de la ficha del Yacaré, por lo que ahora percibirán un total de 360.000 dólares.

DATOS CLAVES