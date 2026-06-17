A través de un duro comunicado, el Millonario hizo oficial que varios futbolistas no viajarán a España y negocian sus salidas.

Este miércoles 17 de junio, River inició la pretemporada en el predio de Ezeiza. Serán unos días de trabajo en Buenos Aires hasta que el sábado 20 salga el vuelo rumbo a España, donde se realizará la parte más dura de la preparación. No todos los futbolistas del Millonario se reunieron en el River Camp, alguno de ellos no lo hicieron por decisión del club, en clara armonía con un pedido del entrenador y el análisis de Pablo Longoria.

Mediante un comunicado oficial, River informó que once futbolistas no continuarán en el club, por lo que deben presentarse en Ezeiza el día 22 de junio, pero mientras tanto deben buscar ofertas. No todos los casos son iguales, ya que entre esos once jugadores aparecen Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, que se encuentran disputando el Mundial con sus selecciones.

Por otro lado, están las situaciones de Ian Subiabre y Santiago Lencina, que no viajarán a España ya que están por cerrar sus salidas del club. En la lista aparecen futbolistas de la talla de Maximiliano Salas -que llegó hace apenas un año a cambio de 9 millones de dólares-, Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Germán Pezzella y Giuliano Galoppo.

Alex Woiski es el otro jugador que no será tenido en cuenta, aunque este nunca llegó a integrar el plantel de Primera, pese a que llegó como una apuesta a mediados de 2025. El Millonario confió en él, que había quedado libre desde Mallorca, pero nunca se estableció y seguramente se marche libre.

River cambió drásticamente su manera de llevar adelante el mercado de pases. Informó abiertamente qué jugadores prácticamente están a la venta, por lo que se estima que las ofertas que lleguen por ellos sean bastante más bajas de su valor de mercado.

En Núñez buscarán no repetir errores del pasado y pagar sobreprecios por jugadores que no estén probados. Haber gastado 14 millones de dólares por Kevin Castaño es un error que no quieren repetir. Más allá de su falta de consistencia, sus rendimientos alejados de lo esperado, el colombiano no había demostrado en ningún lugar que ese era su precio.

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Una situación similar pasó con Maximiliano Salas, que terminó rindiendo muy por debajo de lo esperado, dejando en claro que el segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River fue malo, no solamente desde los resultados, sino también desde las búsquedas en los mercados de pases. Entre los 11 futbolistas que no continuarán, River gastó más de 45 millones de dólares.

Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

Caso por caso

Kevin Castaño: 14 millones de dólares

14 millones de dólares Maximiliano Salas: 9 millones de dólares

9 millones de dólares Fabricio Bustos: 4 millones de dólares

4 millones de dólares Germán Pezzella: 4 millones de dólares

4 millones de dólares Matías Galarza Fonda: 4 millones de dólares

4 millones de dólares Paulo Díaz: 4 millones de dólares

4 millones de dólares Giuliano Galoppo: 4 millones de dólares

4 millones de dólares Maximiliano Meza: 2 millones de dólares

2 millones de dólares Ian Subiabre: 350 mil dólares a la CAI en la etapa formativa

350 mil dólares a la CAI en la etapa formativa Santiago Lencina: no gastó dinero porque se sumó en Inferiores

no gastó dinero porque se sumó en Inferiores Alex Woiski: llegó libre

llegó libre TOTAL: 45.350.000 dólares

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El comunicado completo de River

River publicó un comunicado en su sitio oficial: “El Club Atlético River Plate informa que el plantel profesional retomará los entrenamientos este miércoles 17 de junio y el sábado 20 de junio viajará a Alicante, España, para realizar la pretemporada.

En ese marco, el Club comunica que los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alexander Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar.

Germán Pezzella no continuará en River. (Foto: Getty).

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Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada.

Una vez finalizada la participación de su selección en el Mundial, Kevin Castaño se reincorporará a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados. En igual sentido lo hará Matías Galarza Fonda en caso que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutada efectivamente.

El defensor Andrés Herrera finalizará el préstamo en Columbus Crew el 30 de junio y tiene negociaciones en curso por su transferencia definitiva a dicho club.

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Por otra parte, el Club informa que declaró negociables a cuatro futbolistas que integrarán la delegación que viajará a Alicante, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos agentes”.

DATOS CLAVE