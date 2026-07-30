Encuesta Bolavip: los hincas de River eligieron al responsable de este dramático momento

Miles de fanáticos del Millonario repartieron culpas luego de la caída ante Gimnasia, que es la cuarta al hilo en torneos organizados por AFA.

River no levanta cabeza. Luego de perder de manera agónica la final del Torneo Apertura ante Belgrano, el comienzo del segundo semestre lejos está de ser el ideal. A la eliminación ante Aldosivi en 16avos de final de la Copa Argentina, ahora se suman las dos derrotas consecutivas en las dos primeras jornadas del Clausura.

Los hinchas no perdieron la paciencia por estos tres partidos, sino que hay un arrastre de años en los que el equipo no juega bien, que los mercados de pases son lamentables, que los refuerzos no funcionan y que las decisiones del entrenador resultan difíciles de entender.

Todo eso llevó a River a vivir un presente dramático. Bolavip realizó una encuesta en su canal de WhatsApp en la que consultó a los hinchas sobre la responsabilidad de esta actualidad. Entre las opciones aparecen los jugadores, Eduardo Coudet, los dirigentes y la Secretaría Técnica con Pablo Longoria a la cabeza.

Edurdo Coudet. (Foto: Getty).

Los resultados fueron concluyentes y la gran mayoría -más de 1400 votos- indicó que el principal responsable de este dramático momento de River es Eduardo Coudet. En segundo lugar aparece la dirigencia, mientras que los jugadores son los terceros apuntados y quien recibió menos votos fue la Secretaría Técnica.

Los resultados de la encuesta de Bolavip

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¿Qué se le viene a River?

River buscará levantar cabeza el próximo domingo ante el siempre complicado Rosario Central. El Millonario y el Canalla se verán las caras a partir de las 19.15 en un Estadio Monumental que probablemente sea un Cabildo abierto. La paciencia de los hinchas es cada vez menor y en la cancha eso se nota.

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