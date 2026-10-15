Encuesta Bolavip: los hinchas de River, contundente sobre si Ponzio debe llegar como DT al Superclásico ante Boca

Desde hace un tiempo, River se encuentra transitando notorias irregularidades en su andar en todos los frentes. Esto generó la salida de Eduardo Coudet, entre otros deslices futbolísticos. Así las cosas, Leonardo Ponzio se hizo cargo de la dirección técnica de forma interina. Y, más allá de algunos resultados positivos, el contexto fluctuante continúa.

Sin ir más lejos, este miércoles, River no pudo pasar del empate como visitante de Sarmiento de Junín y quedó con la soga al cuello, no solamente pensando en los octavos de final del Torneo Clausura, sino también en la tabla anual rumbo a la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de América. Quedó sin ningún tipo de margen de error.

En medio de ese panorama, con el Superclásico frente a Boca en el horizonte, BOLAVIP realizó una encuesta entre los hinchas de River sobre la posibilidad de que Ponzio continúe siendo el director técnico hasta ese trascendental partido en la Bombonera. Y lo cierto es que los fanáticos de la entidad Millonaria lo respaldaron contundentemente.

Más de 2.500 hinchas de River emitieron sus votos con respecto a esta chance y nada más ni nada menos que 2.300 opinaron que Ponzio debe ser el entrenador de los de Núñez en dicho partido ante el rival de toda la vida. Sin ningún tipo de dudas, una demostración clara de que se encuentran los culpables en otros sectores y no en el banco de suplentes.

Paralelamente, 271 hinchas de River opinaron que la dirigencia, con Stefano Di Carlo a la cabeza, debe tomar una drástica determinación de interrumpir el interinato de Ponzio y apostar por un entrenador definitivo que pueda enderezar el rumbo y dirigir en la Bombonera. En ese contexto, suena con cada vez más fuerza Ramón Díaz.

La votación de los hinchas de River.

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Ponzio habló tras el empate

“Pelear por la Tabla Anual se verá. Habrá que seguir sumando. Ahora tenemos cuatro finales que son más que importantes. Sumar en cierto punto viene bien, pero siempre vamos a buscar los tres puntos”, resaltó Ponzio sobre lo que resta en el Torneo Clausura y la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores.

Y les mandó un mensaje a los hinchas: “Siempre me manifesté igual con la gente. River son ellos. Hay que pensar en hoy. Si no pensamos en el hoy se nos van a seguir pasando los años y vamos a mirar siempre hacia atrás. Es hoy, no queda otra, y hoy me toca a mí”.

Cuándo es el próximo partido de River

Por la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026, River Plate volverá a jugar de visitante y ante la necesidad de ganar para aspirar a disputar los Playoffs. Será el próximo domingo 18 de octubre ante Belgrano desde las 20.15.

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Así está la tabla del Torneo Clausura

DATOS CLAVE

Más de 2.300 hinchas respaldaron a Leonardo Ponzio para dirigir ante Boca Juniors.

Leonardo Ponzio asumió como DT interino de River tras la salida de Eduardo Coudet.

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