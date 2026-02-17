Encuesta Bolavip: Si River queda eliminado de la Copa Argentina contra Bolívar, ¿Gallardo se tiene que ir?

En el Estadio La Pedrera de San Luis, por los 32avos de final de la Copa Argentina, River se enfrentará al Club Ciudad de Bolívar, equipo de la Primera Nacional, con el objetivo de avanzar de ronda y reencontrarse con la victoria tras dos derrotas en fila en el Torneo Apertura.

Teniendo en cuenta el mal momento que atraviesa el Millonario desde el año pasado, en el que cayó en 12 de los últimos 18 partidos que disputó, a través del canal de WhatsApp de River Plate Fans, Bolavip le hizo una encuesta a los hinchas en caso de que el equipo sufra otra derrota.

La misma está relacionada a la continuidad de Marcelo Gallardo, quien tiene vínculo hasta el 31 de diciembre de este año, ya que la pregunta fue si el ‘Muñeco’ debe seguir al mando del plantel profesional si sufre una inesperada eliminación en la Copa Argentina a manos de Ciudad de Bolívar.

Con más de tres mil participantes, el resultado fue casi unánime. Ante la impaciencia por los malos resultados del equipo, muchos hinchas afirmaron que si River no saca un buen resultado frente al elenco de la Primera Nacional, el entrenador deberá dar un paso al costado y dejar su cargo.

En total fueron más de 2600 los fanáticos del Millonario que aseguraron que el DT deberá irse si no logra avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina, mientras que poco más de 800 votantes bancaron al ‘Muñeco’, ya que quieren que continúe sea cual sea el resultado.

La votación de los hinchas de River.

Los hinchas de River eligieron al hipotético reemplazante de Gallardo

Días atrás Bolavip también le consultó a los hinchas del Millonario sobre un posible reemplazo del Muñeco en caso de que decida dar un paso al costado. Los candidatos a elegir fueron Eduardo Coudet, Matías Almeyda, Hernán Crespo, Eduardo Domínguez, Martín Anselmi, Ramón Díaz u otro.

Por amplia diferencia el ganador fue Hernán Crespo, actual entrenador de San Pablo, quien en más de una ocasión manifestó sus ganas de dirigir a River en el futuro. En la segunda posición quedó el ‘Chacho’ Coudet, mientras que el podio lo cerró Matías Almeyda.

