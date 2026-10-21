La estrafalaria combinación de resultados que se tienen que dar para River gane la Tabla Anual

River atraviesa un 2026 donde la irregularidad primó prácticamente en todo momento. Tuvo rendimientos correctos, partidos muy malos y algunos pocos muy buenos, como el del pasado domingo en Córdoba ante Belgrano. En este marco, por el club pasaron Marcelo Gallardo, Eduardo Coudet y ahora está Leonardo Ponzio, aunque su futuro es incierto.
Los objetivos de River en el año eran claros y poco a poco se fueron diluyendo: perdió la final del Apertura, quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final, de la Copa Argentina en 16avos y ahora tiene que depender de varios resultados para aspirar a ser campeón de Liga, ganando la Tabla Anual. Mientras tanto, el objetivo central del año pasará a ser campeón del Clausura.
Para que River se quede con la Tabla Anual -la AFA lo reconoce como campeón de Liga- deben darse una serie importante de resultados en la tres fechas de temporada regular que quedan, en las que el Millonario se medirá ante Racing en el Estadio Monumental y frente a Boca y Aldosivi en condición de visitante.
¿Qué tiene que pasar para River se quede con la Tabla Anual?
Actualmente, River está séptimo en la Tabla Anual con 49 puntos, mientras que el líder -Boca- tiene 54 unidades. Por tal motivo, para que los de Núñez se consagren campeones de Liga deben darse una serie de resultados.
Si River saca los 9 puntos:
- Boca y Argentinos Juniors no deben sumar más de tres.
- Rosario Central, Independiente Rivadavia y Vélez solamente podrían ganar uno de los tres partidos restantes
- Instituto no tendría que ganar los tres partidos que le quedan
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River le ganó bien a Belgrano en Córdoba. (Foto: Getty).
¿Qué les queda a los equipos que pelean por la Anual?
BOCA JUNIORS
- Independiente (visitante)
- River (local)
- Defensa y Justicia (visitante)
ARGENTINOS JUNIORS
- Independiente Rivadavia (local)
- Atlético Tucumán (visitante)
- Huracán (local)
ROSARIO CENTRAL
- Huracán (local)
- Sarmiento (visitante)
- Estudiantes RC (local)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
- Argentinos (visitante)
- Banfield (local)
- Gimnasia Mendoza (visitante)
VÉLEZ
- Central Córdoba (visitante)
- San Lorenzo (local)
- Unión (visitante)
INSTITUTO
- Deportivo Riestra (local)
- Estudiantes (visitante)
- Newell´s (local)
RIVER PLATE
- Racing (loca)
- Boca (visitante)
- Aldosivi (visitante)
Así están las posiciones de la Tabla Anual
- Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 53 puntos – COPA LIBERTADORES
- Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes LP – 45 puntos
- Independiente – 43 puntos
- Defensa y Justicia – 43 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Barracas Central – 39 puntos
- Sarmiento – 39 puntos
- San Lorenzo – 39 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Unión – 34 puntos
- Tigre – 33 puntos
- Racing – 33 puntos
- Newell’s – 32 puntos
- Banfield – 31 puntos
- Atlético Tucumán – 28 puntos
- Platense – 27 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 22 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ
¿Qué se le viene a River?
- 25/10 – River vs. Racing – Torneo Clausura
- 01/11 – Boca vs. River – Torneo Clausura
- A/C – Aldosivi vs. River – Torneo Clausura
Las posiciones del Torneo Clausura
DATOS CLAVE
- River Plate suma 49 puntos y se ubica séptimo en la Tabla Anual.
- Leonardo Ponzio necesita ganar los nueve puntos restantes para pelear el título de Liga.
- Boca Juniors lidera la Tabla Anual con cinco unidades de ventaja sobre River Plate.