Pasaron más de 9 años: cuándo fue la última vez que River recibió 4 goles en el Monumental

En el Estadio Más Monumental, por la cuarta fecha del Grupo B, en una noche para el olvido River fue vapuleado por Tigre y perdió 4 a 1 con los goles de Thiago Serrago y David Romero más el doblete de Nacho Russo, por lo que de esta manera se quedó sin invicto en el certamen local.

Esta dura derrota no solo generó preocupación en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, sino que también cortó con una racha de casi 10 años en la que el Millonario no recibía cuatro goles en condición de local. La última vez, fue en diciembre de 2016 ni más ni menos que contra Boca.

11 de diciembre de 2016 fue la fecha en la que River recibió 4 goles por última vez previo a la goleada sufrida ante Tigre. En aquella oportunidad fue en un Superclásico en el que Walter Bou abrió el marcador, Carlos Tevez marcó un doblete y Ricardo Centurión cerró el resultado, mientras que Sebastián Driussi y Lucas Alario convirtieron para el local.

Desde allí pasaron poco más de 9 años hasta que el Millonario recibió cuatro goles nuevamente en su estadio. En el medio, pasaron seis encuentros en los que recibió hasta tres tantos, y solamente una vez perdió por tres goles de diferencia, en la derrota 3 a 0 contra Palmeiras por la semifinal de la Libertadores 2020, con la particularidad de que fue local en el estadio de Independiente.

Además, esta derrota cortó otra racha particular que tenía River, debido a que desde la caída ante Defensa y Justicia por 3 a 2 en la última fecha de la Liga Profesional 2021 que no recibía tres tantos en condición de local. Es decir, pasaron poco más de cuatro años y dos meses.

La particular racha negativa de Marcelo Gallardo ante Tigre

A lo largo de la historia, Tigre solamente ganó en cuatro oportunidades en el Estadio Monumental ante River y la particularidad es que en todas esas ocasiones estuvo presente Marcelo Gallardo. La primera de ellas como jugador y las tres restantes como entrenador.

La primera vez que Tigre le ganó a River en el Monumental fue en Clausura 2010, cuando Ángel Cappa era entrenador del Millonario y Marcelo Gallardo afrontaba su último partido en el club que lo vio nacer. El DT decidió no poner al Muñeco, lo cual generó un gran revuelo, aquella noche, el Matador se impuso por 5 a 1.

Las tres restantes fueron en su rol de entrenador: la primera de ellas fue un 3 a 2 en contra por la Superliga 2018/19, la siguiente por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2022 por 2 a 1 y la restante fue la del pasado sábado en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026, que fue una goleada apabullante por 4 a 1.

