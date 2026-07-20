Gran gesto de Otamendi con River tras la final del Mundial 2026

El marcador central ingresó sobre el final del primer tiempo para reemplazar a Lisandro Martínez que sufrió una lesión.

La Selección Argentina sufrió un duro golpe el pasado domingo al caer por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni lo dieron todo a nivel físico, pero entre cambios obligados por lesión, la superioridad del rival y el gol de Ferrán Torres en el inicio del segundo tiempo extra, el sueño del bicampeonato quedó truncado.

Nicolás Otamendi tuvo un papel importante en la final, ya que ingresó a los 43 minutos del primer tiempo en lugar de Lisandro Martínez, que se retiró lesionado. El General completó un muy buen partido ante una selección que se plantó en campo contrario de manera permanente.

Tal como había anunciado antes del inicio del Mundial, Otamendi disputó su último partido con la camiseta de la Selección Argentina, con la cual conquistó la Copa del Mundo 2022, la Copa América en dos oportunidades y también la Finalissima. Se termina el ciclo de uno de los marcadores centrales más determinantes de la historia de la Selección.

Nicolás Otamendi en la final del Mundial 2026. (Foto: Getty).

El gesto de Otamendi con Coudet

La Selección Argentina arribó a Buenos Aires este lunes en horas de la tarde y si bien River le dará descanso a sus jugadores, Nicolás Otamendi optó por no tenerlo y quiere ponerse de inmediato bajo las órdenes de Eduardo Coudet. Entiende que debe dar una mano y por eso se sumará en los próximos días a los entrenamientos del club de sus amores, al cual arribó tras su exitoso paso por Benfica.

¿Cuándo juega River?

Luego del papelón del pasado viernes ante Aldosivi en lo que fue derrota por 3 a 1 y eliminación de la Copa Argentina en 16avos de final, el Millonario iniciará su camino en el Torneo Clausura el próximo sábado 25 de julio a partir de las 19.15 horas ante Barracas Central.

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