Los 3 jugadores de la Selección que cambiarán de club tras el Mundial

Con la delegación dispersándose rumbo a distintos destinos, varios futbolistas comenzarán la nueva temporada con una camiseta diferente a la que vestían antes de la Copa del Mundo.

Si bien la herida por la final perdida ante España todavía permanece a flor de piel, los futbolistas de la Selección Argentina deberán pasar página rápidamente para comenzar una nueva temporada en Europa o afrontar el segundo semestre en el fútbol argentino. Y para varios de ellos, ese nuevo capítulo llegará con una camiseta diferente a la que vestían cuando viajaron al Mundial.

El caso más emblemático es, sin dudas, el de Nicolás Otamendi. El experimentado defensor, que cerró en el Mundial su etapa con la Albiceleste, comenzará oficialmente su etapa en River. Tras finalizar su vínculo con Benfica, el zaguero regresará al fútbol argentino para cumplir el sueño de vestir la camiseta del club del que es hincha. Llegó con el pase en su poder y firmó contrato hasta diciembre de 2027, por lo que a la brevedad se pondrá bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

Otamendi ya piensa en debutar con River (Prensa River).

También iniciará un nuevo desafío Marcos Senesi. Antes de ser convocado de urgencia para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi, el defensor había concretado su llegada al Tottenham luego de quedar libre del Bournemouth. El zurdo continuará su carrera en uno de los clubes más importantes de la Premier League, un salto que además podría tener consecuencias dentro del propio equipo londinense, donde el futuro de Cristian Romero continúa siendo una incógnita.

Senesi continuará en la Prmeier League pero vistiendo la camiseta de un nuevo club (Prensa Tottenham).

El tercer cambio ya confirmado tiene como protagonista a Valentín Barco. Después de una destacada temporada en Racing de Estrasburgo, el Colo fue adquirido de manera definitiva por Chelsea, que desembolsó cerca de 40 millones de euros para incorporarlo al plantel principal. El lateral ya se despidió del conjunto francés y firmó un contrato por seis temporadas, convirtiéndose en una de las apuestas más fuertes de los Blues para el futuro.

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Valentín Barco armará las valijas para desembarcar en Chelsea tras el Mundial.

Los otros nombres que todavía esperan una definición

Más allá de los tres traspasos ya cerrados, el mercado todavía promete tener protagonismo argentino en las próximas semanas. Uno de los casos que seguirá ocupando la escena será el de Julián Álvarez. Todo indica que la novela entre el delantero, Atlético de Madrid y Barcelona seguirá sumando capítulos. Mientras el club madrileño mantiene públicamente su postura de no negociar al cordobés, el conjunto catalán continúa atento a cualquier posibilidad de reactivar la operación.

Otra situación a seguir es la de Cristian Romero. Si bien todavía no existe un acuerdo para su salida, el defensor aparece desde hace tiempo como uno de los nombres con mayores chances de abandonar Tottenham durante este mercado europeo.

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Cuti Romero podría no seguir en Tottenham luego del Mundial.

Quien también podría cambiar de aire es Nicolás Tagliafico. Después de otro gran Mundial, el lateral izquierdo admitió que analiza nuevos desafíos y en las últimas horas estuvo vinculado con Deportivo La Coruña. Olympique de Lyon no pondría demasiadas trabas en caso de que el futbolista decida cerrar su ciclo en Francia.

Otro futbolista cuyo futuro todavía no está resuelto es Thiago Almada. Tras un año con escaso rodaje en Atlético de Madrid, River insiste por contratarlo desde hace varias semanas. Sin embargo, Flamengo también se metió de lleno en la pelea con la intención de presentar una oferta cercana a los 30 millones de euros. Desde el conjunto colchonero ven con buenos ojos una transferencia.

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Al mismo tiempo, la Copa del Mundo también sirvió para despejar otras incógnitas. Nico Paz, cuyo nombre había vuelto a sonar para regresar al Real Madrid, continuará en Como con el objetivo de consolidarse como una de las figuras del equipo italiano. Una situación similar ocurrió con Enzo Fernández: pese a las versiones que lo relacionaban con el conjunto merengue, desde la Cas Blanca enfriaron esa posibilidad y el mediocampista seguirá en Chelsea. Lo cierto es que, con el Mundial ya terminado, el mercado de pases vuelve a ocupar el centro de la escena.