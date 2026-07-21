Nicolás Otamendi tras la Final del Mundial 2026: ”Un grupo que dejó todo”

El defensor de la Selección Argentina exteriorizó su desazón por la caída en la Final del Mundial 2026.

Nicolás Otamendi es uno de los futbolistas que más sintió la derrota con España en la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se jugó este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sencillamente porque ya habia anunciado que se retiraría de la Selección Argentina post certamen que se desarrolló en Norteamérica.

Al respecto de esta mezcla de sensación entre el post Mundial y su retiro del combinado nacional, el zaguero se expresó mediante su cuenta de Instagram: ”No era el final que soñábamos. Y la verdad es que duele mucho. Porque detrás de estos 50 días hubo sacrificios, abrazos, lágrimas, ilusión y un grupo que dejó absolutamente todo por esta camiseta”.

Del mismo modo, Nicolás Otamendi resaltó el temperamente de la Selección Argentina: ”Pero si hay algo que me llevo para siempre es el orgullo de haber compartido este camino con un grupo de personas extraordinarias, que nunca dejó de creer, que luchó hasta el último segundo y que defendió estos colores con el corazón”.

En cuanto a los agradecimientos, citó: ”Gracias a mis compañeros por cada batalla. Y por nunca bajar los brazos. A mi familia… gracias por sostenerme siempre. En cada alegría y en cada golpe. Ustedes son mi lugar seguro cuando el fútbol me da las mayores emociones y también las mayores tristezas. Y gracias a todo el pueblo argentino. Gracias por creer, por acompañarnos y por hacernos sentir su cariño en cada rincón del mundo”.

El posteo de Nicolás Otamendi en Instagram.

Y cerró: ”Hoy nos toca volver con el corazón roto, pero con la tranquilidad de haber dejado el todo. Porque las finales se ganan o se pierden, pero hay camisetas que se defienden para toda la vida. Y esta, la defendimos hasta el último aliento. Siempre Argentina”.

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Los números de Nicolás Otamendi en la Selección Argentina

Nicolás Otamendi, luego de la Final del Mundial 2026, termina su proceso en la Selección Argentina con un total de 8 goles en 139 partidos. Fue campeón de las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, de la Finalissima 2022 y de la Copa del Mundo de Qatar.

En síntesis