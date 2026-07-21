Eduardo Coudet no podrá dirigir en el debut de River en el Clasura ante Barracas Central

River viene de ser eliminado, de una forma muy penosa, de la Copa Argentina. En la provincia de Salta, perdió frente a Aldosivi, jugó muy mal y los hinchas llenaron de críticas a los jugadores y también a Eduardo Coudet. Y ahora que se viene el debut en el Torneo Clausura, deberá hacerlo sin el entrenador.

Eduardo Coudet, DT del Millo. (Foto: Prensa River)

El Chacho fue expulsado en la final del Torneo Apertura, donde el Millonario cayó ante Belgrano por 3-2 y así se gestó el primer título en la historia del Pirata. Por diferentes reclamos al árbitro Yael Falcón Pérez, una vez que culminó el juego, fue sancionado con dos jornadas de suspensión.

Debido a que la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina es mayor a lo habitual, imposibilita que pueda abonar una multa para eliminar la pena y así poder dirigir contra el Guapo y también en la próxima fecha, de visitante, frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Más allá de que la suspensión ya está dictaminada, a Coudet le queda una mínima oportunidad de comandar a sus dirigidos en el Monumental, en lo que será el segundo juego del semestre: aguarda por una amnistía que, por ahora, no llegó. En caso de que desde AFA la sancionen, todos los futbolistas y técnicos que arrastran suspensiones, quedarían eximidos de sus penas y serían habilitados para saltar a la cancha, como ya ocurrió más de una vez en la previa al inicio de un torneo local.

Eduardo Coudet, DT de River.

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Por ahora, desde el club situado en el barrio porteño de Núñez no tienen certeza alguna de que las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino emita una amnistía que, en este caso, favorezca a Coudet. Por lo tanto, su lugar sería ocupado por Ariel Broggi, quien se desempeña como asistente técnico.

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