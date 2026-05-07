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Copa Sudamericana

Jugador por jugador: los puntajes de River tras la victoria ante Carabobo por la Copa Sudamericana

Las calificaciones de los futbolistas del Millonario luego del encuentro en Venezuela.

Los puntajes de River tras la victoria ante Carabobo
© Getty ImagesLos puntajes de River tras la victoria ante Carabobo

Santiago Beltrán (4): Complicó el partido con una salida innecesaria, que le valió la expulsión cuando ya no quedaban cambios. Previo a eso, no había tenido trabajo más allá de algún centro del local.

Fabricio Bustos (5): Más participativo que en otros encuentros, pero muy impreciso a la hora de pasar la pelota. River necesita más de él.

Germán Pezzella (4): Flojo partido del zaguero, que falló durante gran parte de partido. En el final, cuando ya no estaba Beltrán, sacó mucho de arriba.

Facundo González (6): Tuvo su chance como marcador central y cumplió. Gran asistencia a Maxi Salas en el gol agónico.

Matías Viña (6): Correcto partido del marcador de punta, que se sacrificó y fue al arco en los últimos minutos. Sin ser acuña, estuvo a la altura.

Giuliano Galoppo (6): De sus mejores partidos en el último tiempo, acertado con y sin pelota.

Lucas Silva (7): En su primer partido como titular, fue uno de los mejores del partido. Recuperó, pasó bien la pelota y demostró que merece seguir siendo alternativa.

Maximiliano Meza (6): De menor a mayor. Mientras recupera ritmo futbolístico, el mediocampista aportó un gol importante para llevarse la victoria de Venezuela.

Juan Fernando Quintero (4): Poco del colombiano, aún con la asistencia a Meza. Le atajaron un penal en el primer tiempo.

Santiago Lencina (5): No destacó en su vuelta al primer equipo. Coudet lo reemplazó a los 15′ del segundo tiempo.

Joaquín Freitas (6): En su estadía en cancha, fue el más peligroso de la ofensiva de River. Salió a los 27′ del complemento.

Facundo Colidio (5): Entró en el segundo tiempo, pero pasó desapercibido. Poco del ex Inter.

Maximiliano Salas (6.5): Ingresó junto a Colidio y, tras no haber casi participado, se despachó con una gran definición sobre la hora para obtener un triunfo clave.

Juan Cruz Meza (5): Cometió un penal en su primera intervención en la cancha. No resaltó en los minutos finales.

Kendry Páez (-): Jugó pocos minutos.

Lautaro Pereyra (-): Jugó pocos minutos.

Joaquín Alis
Joaquín Alis
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