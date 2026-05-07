Jugador por jugador: los puntajes de River tras la victoria ante Carabobo por la Copa Sudamericana

Las calificaciones de los futbolistas del Millonario luego del encuentro en Venezuela.

Santiago Beltrán (4): Complicó el partido con una salida innecesaria, que le valió la expulsión cuando ya no quedaban cambios. Previo a eso, no había tenido trabajo más allá de algún centro del local.

Fabricio Bustos (5): Más participativo que en otros encuentros, pero muy impreciso a la hora de pasar la pelota. River necesita más de él.

Germán Pezzella (4): Flojo partido del zaguero, que falló durante gran parte de partido. En el final, cuando ya no estaba Beltrán, sacó mucho de arriba.

Facundo González (6): Tuvo su chance como marcador central y cumplió. Gran asistencia a Maxi Salas en el gol agónico.

Matías Viña (6): Correcto partido del marcador de punta, que se sacrificó y fue al arco en los últimos minutos. Sin ser acuña, estuvo a la altura.

Giuliano Galoppo (6): De sus mejores partidos en el último tiempo, acertado con y sin pelota.

Lucas Silva (7): En su primer partido como titular, fue uno de los mejores del partido. Recuperó, pasó bien la pelota y demostró que merece seguir siendo alternativa.

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Maximiliano Meza (6): De menor a mayor. Mientras recupera ritmo futbolístico, el mediocampista aportó un gol importante para llevarse la victoria de Venezuela.

Juan Fernando Quintero (4): Poco del colombiano, aún con la asistencia a Meza. Le atajaron un penal en el primer tiempo.

Santiago Lencina (5): No destacó en su vuelta al primer equipo. Coudet lo reemplazó a los 15′ del segundo tiempo.

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Joaquín Freitas (6): En su estadía en cancha, fue el más peligroso de la ofensiva de River. Salió a los 27′ del complemento.

Facundo Colidio (5): Entró en el segundo tiempo, pero pasó desapercibido. Poco del ex Inter.

Maximiliano Salas (6.5): Ingresó junto a Colidio y, tras no haber casi participado, se despachó con una gran definición sobre la hora para obtener un triunfo clave.

Juan Cruz Meza (5): Cometió un penal en su primera intervención en la cancha. No resaltó en los minutos finales.

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Kendry Páez (-): Jugó pocos minutos.

Lautaro Pereyra (-): Jugó pocos minutos.