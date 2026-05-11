Al mundo River: unidos o hundidos

El domingo se vivió una de las jornadas más increíbles de las últimas décadas, el equipo pasó a cuartos, pero la gente se fue insultando.

No es sencillo poner en palabras lo que se vivió en el Estadio Monumental el pasado domingo en el que River eliminó a San Lorenzo por penales y avanzó a los cuartos de Torneo Apertura. La jornada comenzó con ilusión, luego se pasó a la euforia por la expulsión de Reali, minutos más tarde cayó como un mazazo el gol de Auzmendi y cuando los futbolistas se fueron al vestuario ya empezaron los reclamos.

En el segundo tiempo tuvo de todo: esperanza por el gol de Acuña, descontento por algunos de los cambios, reproches e incredulidad por no poder vencer a un equipo que juega con diez futbolistas. La paciencia se terminó en el primer tiempo extra, especialmente después del segundo gol de San Lorenzo.

Insultos a los jugadores, canciones pesadas y hasta llegó a existir un pedido para que se vayan todos. Justo en ese momento -oportuno- fue cuando Juanfer tiró un centro, nadie la tocó y fue el empate a falta de un minuto para el cierre. El colombiano, el jugador más mimado por los hinchas, se desahogó y lanzó algunos insultos.

Es que la presión la sienten todos: jugadores, hinchas y cuerpo técnico. Por eso se entiende que Juanfer haya tenido esa actitud, porque claramente no le da lo mismo ganar o perder, a diferencia de otros compañeros. Los penales fueron para el infarto, pero con un héroe silencioso: Santiago Beltrán, un pibe con el perfil que el encanta al hincha de River.

Juanfer Quintero, el referente de este River. (Foto: Getty).

¿Es lógico putear luego de una victoria agónica?

La realidad indica que no es lógico, no hay razón para irse enojado después de ganar un partido que estaba perdido, pero el hincha de River ya no tiene paciencia. La pasa mal hace dos años, no encuentra respuesta, ve claramente cómo el plantel está mal armado, con jugadores que no están a la altura y que, en otros tiempos, jamás se hubiesen puesto esta camiseta tan pesada.

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La historia hay que respetarla, ganar como sea es para otros, no para River. Este club demanda ganar y jugar bien, pero cuando eso no se puede, lo que reclama el hincha es dejar la vida y no andar canchereando en una tanda de penales, especialmente si hace un año se cometió ese mismo error.

GILL LE ATAJÓ EL PENAL A GALOPPO.



QUÉ QUISO HACER? pic.twitter.com/UurHVypsiS — Toto (@palertermo) May 11, 2026

Unidos o hunidos

No caben dudas que para River es más complicado jugar en el Monumental que de visitante. Son más de 85 mil personas en todos los partidos, pero entre exigencia -y a veces un poco de histeria- a muchos jugadores les pesa jugar con esa responsabilidad, sabiendo que si erran un pase va a haber un murmullo.

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Los hinchas de River ante San Lorenzo. (Foto: Prensa River).

El hincha de River tiene que entender que quedan tres finales: ser campeón del Torneo Apertura es posible y eso no solamente rompería una racha de dos años sin vueltas olímpicas, sino que además daría el boleto a la Copa Libertadores 2027, que tan necesario es para acomodar futbolísticamente el año que viene.

Por eso es momento de entender que el equipo es el que hay, si está mal armado no hay solución ahora. El hincha debe ir al Monumental, alentar y no ser autodestructivo. Sin ir más lejos, cuando todos se unieron en la tanda de penales ante San Lorenzo y el canto fue ensordecedor, el resultado fue positivo.

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Ya habrá tiempo para cuestionar lo que está mal, para reclamarle a los jugadores que no estén a la altura y para hacer los cambios, pero Coudet no eligió este equipo. El Chacho hace lo que puede con lo que tiene y también comete errores, como todos los entrenadores, pero si ahora no hay unión, el barco se puede hundir y nadie quiere que eso pase.