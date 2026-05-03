Silbidos en el Monumental: los hinchas de River reprobaron a los jugadores tras la derrota ante Atlético Tucumán

En la tarde-noche del domingo, River perdió 1-0 ante Atlético Tucumán por la última fecha del Torneo Apertura 2026 y avanzó a los octavos de final en la segunda posición de la Zona B. A raíz del pésimo partido que jugó el equipo, los hinchas silbaron a los futbolistas al término del encuentro, para demostrar el claro descontento con lo hecho sobre el campo de juego.

A lo largo del cotejo, el Millonario generó muy pocas situaciones de gol y el juego brilló por su ausencia. Por ese motivo, una vez consumada la derrota, desde los cuatro costados del Estadio Monumental bajó una silbatina que no dio lugar a la incertidumbre sobre la opinión unánime de los fanáticos que colmaron las tribunas en una jornada fría en Buenos Aires.

SILBIDOS PARA RIVER EN EL MONUMENTAL TRAS LA DERROTA 0-1 ANTE ATLÉTICO TUCUMÁN.



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Para tener mayor contexto de lo que significó esta derrota, Atlético Tucumán llevaba 12 derrotas seguidas como visitante, siendo por mucho el peor equipo del fútbol argentino en ese ítem. No conforme con esa estadística, hay una aún peor que se cortó en esta oportunidad. Es que el Decano no ganaba fuera de Tucumán hace 464 días, es decir un total de 22 partidos consecutivos.

De hecho, sin ir más lejos, solamente en una ocasión se había llevado los tres puntos de Núñez y fue en un momento más que particular. La única vez que había ganado en el Monumental fue por la Primera Nacional en 2011, cuando River jugaba en la segunda división. En aquel entonces, se impuso por 2-0 con goles del Pulga Rodríguez y de Montiglio, para hacer historia.

SALUDO CON FALCIONI Y AL VESTUARIO: como en cada partido, el Chacho Coudet se fue inmediatamente al túnel bajo una lluvia de silbidos tras la derrota de River ante Atlético Tucumán. pic.twitter.com/is9g3Xnuzy — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

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Eduardo Coudet pidió perdón y aliento a los hinchas

Lo cierto es que, después de una chance clara que tuvo Kendry Páez, Eduardo Coudet miró a los hinchas y les pidió aliento en un momento crucial del compromiso ante Atlético Tucumán. Inmediatamente y casi que en el mismo movimiento, el Chacho pidió perdón por el desempeño que estaba teniendo el equipo que diagramó para disputar este cotejo por el campeonato doméstico.