464 días y 15 años: las dos rachas que Atlético Tucumán rompió venciendo a River en el Monumental

Los silbidos que bajaron desde las tribunas tras la caída de River lo dijeron todo. Si bien el Millonario no ponía nada en juego, el fastidio encuentra mayor sustento al repasar la inédita racha que rompió Atlético Tucumán en el Monumental. Porque sí, la noche del domingo se torna más oscura en Núñez si toman el fixture y analizan la mochila con la que cargaba el Decano previo al partido.

El dato es crudo: los dirigidos por Julio Falcioni llegaron con 258 días sin sumar siquiera una unidad en condición de visitante. Pero eso no es todo, sino que también acumulaba 464 jornadas sin conocer la victoria fuera de casa. Increíble, pero real. Ahora, gracias al gol de Renzo Tesuri, se marchó de Buenos Aires con ambas rachas sepultadas y con un desahogo esperado por más de un año.

Atlético Tucumán no vivía la sensación de regresar victorioso a su provincia desde el 24 de enero de 2025, cuando se impuso 1-0 ante San Martín de San Juan, por la primera fecha del Torneo Apertura. A esa lejana alegría le siguió un largo y sufrido trayecto de 21 compromisos en rodeo ajeno, dejando un saldo lapidario de 19 derrotas y apenas dos empates. Es decir, no lograron festejar en lo que restó de ese torneo, padecieron todo el Clausura y sufrieron en el actual certamen.

Todo invitaba a creer que la tendencia era irreversible y que el Decano debería postergar el final de su agonía para el siguiente semestre. Había perdido sus siete partidos de visitante en el año y, aun con la asunción de Julio César Falcioni en marzo, al plantel le costaba reaccionar: el Emperador apenas registraba dos triunfos (uno por Copa Argentina ante Sportivo Barracas), tres igualdades y tres caídas.

😲 Atlético Tucumán arrastraba 258 días SIN SUMAR como visitante.

😲 Atlético Tucumán también arrastraba 464 días SIN GANAR como visitante.



Estas dos rachas las cortó ante RIVER y en el MONUMENTAL. Increíble. pic.twitter.com/65VSfH9UOi — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 3, 2026

Sin embargo, todo dio un giro de 180 grados cuando Tucumán pisó fuerte en el Monumental. Así, se dio el lujo de dejar de pensar en cómo revertir la situación y pasó a encarar el próximo torneo con un envión anímico, a priori, impensado.

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El bautismo en Primera División

Más allá de sepultar esta brutal sequía de resultados, la agónica victoria en el cierre de la fase regular quedará grabada a fuego por otro motivo en las páginas doradas de la institución tucumana. Es que el 1-0 significó apenas el segundo festejo del club en toda su historia visitando a River. Además, ostenta el orgullo de ser el primer triunfo logrado en la máxima categoría del fútbol nacional.

El único antecedente favorable que atesoraban los hinchas del Decano se remontaba al 2011, cuando chocaron con River en la Primera Nacional. En aquel entonces, el equipo comandado por Juan Manuel “Chocho” Llop dio el golpe y se impuso por 2-0 con goles del Pulga Rodríguez y César Montiglio.

Datos clave

Atlético Tucumán cortó una racha de 464 días sin ganar como visitante al vencer 1-0 a River Plate.

cortó una racha de sin ganar como visitante al vencer 1-0 a River Plate. El “Decano” arrastraba 258 días sin sumar puntos fuera de casa, con un saldo previo de 19 derrotas y dos empates.

sin sumar puntos fuera de casa, con un saldo previo de 19 derrotas y dos empates. Se trata del primer triunfo de la historia del club tucumano visitando a River en la máxima categoría.