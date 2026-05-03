Lautaro Martínez se consagró campeón de la Serie A con el Inter: todos los títulos de su carrera

Lautaro Martínez volvió a gritar campeón en Italia. El delantero argentino alzó la Serie A junto al Inter de Milán tras ganarle 2-0 al Parma, con goles de Marcus Thuram y Henrikh Mkhitaryan, en un resultado que terminó de sellar una diferencia imposible de remontar en la tabla. El equipo neroazzurro alcanzó los 82 puntos en el campeonato y le sacó 12 unidades de ventaja a Napoli cuando quedan apenas nueve en juego, asegurándose el título con tres fechas de anticipación.

Más allá de la consagración colectiva, la jornada tuvo un condimento especial para el Toro. Es que luego de perderse los últimos tres partidos por lesión, regresó a las canchas e ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo. Y lejos de mostrarse falto de ritmo, el capitán del equipo necesitó poco para hacerse notar y asistió en el segundo tanto.

Pese al contratiempo físico, esta nueva conquista confirma el destacado rendimienrto que tuvo ex Racing a lo largo de toda la campaña italiana, al punto de consolidarse como el máximo artillero del plantel. Sus números hablan por sí solos: acumuló un total de 16 gritos y repartió seis asistencias en 27 partidos jugados.

Lautaro Martínez celebra un nuevo título con Inter (Getty Images).

Todos los títulos de Lautaro Martínez

Con este flamante Scudetto, el tercero en su carrera, el Toro pudo sumar una nueva copa a su palmarés personal. Ya son 12 los trofeos oficiales que cosechó en su trayectoria, siendo ocho de ellos vistiendo la camiseta del Inter, mientras que los cuatro restantes los alzó con la Selección Argentina.

Igualmente, la sed de gloria de Lautaro no se detiene. En cuestión de días, podría sumar otra estrella, cuando el próximo miércoles 13 de mayo, dispute la final de la Copa Italia frente a la Lazio. Sin embargo, a fin de cuentas, todo esto sirve como combustible anímico pensando en el objetivo mayor: llegar de la mejor forma al Mundial 2026 para buscar el anhelado bicampeonato con la Scaloneta. Por el momento, la vitrina quedó conformada de la siguiente manera:

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