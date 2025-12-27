La decisión de cambiar que tomó Gonzalo Montiel para 2026 y River aceptó encantado

Tras un 2025 que los propios futbolistas de River no tendrán ningún reparo en comenzar a olvidar cuanto antes en materia deportiva, Gonzalo Montiel tomó la decisión de comenzar a cambiar algunas cosas de cara a la nueva temporada y la primera de ellas parece estar orientada al deseo de recuperar su propia mística con el club.

Esto tiene que ver con que el campeón del mundo con la Selección Argentina ya no utilizará el número 4 que lo recibió de regreso en Núñez tras el paso por el fútbol europeo en el que defendió las camisetas de Sevilla y Nottingham Forest. En su lugar, recuperará el 29 con el que protagonizó momentos icónicos con el Manto Sagrado.

Según se pudo observar en algunas imágenes de la pretemporada que inició el 20 de diciembre, compartidas por el club, Cachete ya volvió a lucir ese número con el que disputó seis temporadas entre 2016 y 2021, conquistando siete títulos con la histórica Copa Libertadores de 2018 incluida.

La razón por la que Gonzalo Montiel no recibió el dorsal 29 desde su regreso a River fue que en aquel momento estaba en posesión de Rodrigo Alliendro, hoy mediocampista de Vélez. Cuando salió el ex Colón, sabiendo que no iba a ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo para la segunda mitad del año, el que lo recibió fue Álex Woiski, refuerzo que llegó desde Mallorca con miras a futuro.

Gonzalo Montiel ya se entrena con el 29.

El futbolista de 19 años que todavía no hizo su debut en Primera División y tiene contrato hasta diciembre de 2027, además de una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, no tuvo ningún inconveniente a la hora de devolver al campeón del mundo ese número con el que ya hizo historia.

Los números de Montiel en 2025

Desde su regreso a River en enero de este año, Gonzalo Montiel disputó 36 partidos oficiales en los que aportó cinco goles y cuatro asistencias, además de acumular nueve tarjetas amarillas en un acumulado de 2915 minutos de juego.

A lo largo de 2025, participó con el club de cinco competiciones diferentes: Torneo Apertura y Torneo Clausura, Copa Argentina, Copa Libertadores y Mundial de Clubes.

