La empresa que organizó la despedida de Messi apuntó contra River y el club salió a defenderse: “Profundiza su mala relación con AFA”

El astro jugó su último partido con la Albiceleste, pero su despedida generó chispas en el fútbol argentino.

Lionel Messi cerró su etapa en la Selección Argentina, pero quedó un capítulo abierto tras su despedida en el Estadio Monumental. A dos días de la fiesta ante Benín, la empresa organizadora del evento por parte de AFA y River Plate lanzan dardos cruzados.

Marketing Sports, al compañía que montó los homenajes con show de drones y bandas en vivo, publicó este jueves un comunicado para responsar a la institución de Núñez de algunas fallas en el evento.

Principalmente, acusaron a River de retirar la pantalla que estaba sobre una de las cabeceras luego del anuncio de la despedida del astro. Además, denunciaron que no les dejaron ubicar otro visor sobre el campo para mostrar un video y que el sonido estuvo a cargo del Millonario, exponiendo errores y un final repentino, fuera de planificación.

La dirigencia de River no se quedó de brazos cruzados y salió a defenderse rápidamente. Señalaron que la pantalla había sido retirada tres meses antes de lo denunciado, desmintieron haber manejado el sonido y revelaron que debieron poner a disposición oficinas del club para improvisar camarines para los artistas porque la empresa no había montado espacios correspondientes, entre otros puntos.

Messi en su despedida. (Foto: Getty)

El comunicado de Marketing Sports

Marketing Sports, productora contratada por la Asociación del Fútbol Argentino para la realización del Homenaje a Lionel Messi en el estadio Monumental del Club Atlético River Plate, desea poner en conocimiento a los medios de comunicación y al público en general, las distintas circunstancias que condicionaron el desarrollo de las intervenciones artísticas previstas.

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Nuestra propuesta fue concebida con el objetivo de ofrecer una despedida a la altura de Lionel, de su historia y del cariño de los hinchas. Sin embargo, distintas limitaciones técnicas y operativas impidieron desarrollar el espectáculo en su totalidad y alcanzar el resultado que todos deseábamos.

La producción abarcó distintos momentos de la jornada, desde las presentaciones musicales previas al partido hasta el recibimiento de los jugadores con efectos especiales y pirotecnia, la ceremonia del Himno Nacional Argentino y el emotivo homenaje del minuto 10.

También incluyó la participación de reconocidos artistas durante el entretiempo y un espectáculo de cierre especialmente diseñado para esta histórica ocasión.

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La pantalla led con la que habitualmente cuenta el estadio Monumental fue retirada tres días después del anuncio de AFA sobre la realización de la despedida, frente a esta situación, propusimos instalar una alternativa dentro del campo de juego, iniciativa que no recibió la autorización del club anfitrión.

Esta limitación impidió proyectar el emotivo video homenaje especialmente producido para la ocasión, así como acompañar las diferentes presentaciones artísticas con los recursos audiovisuales previstos, fundamentales para acercar la experiencia a todos los sectores del estadio.

Por otra parte, tampoco se autorizó la instalación de un escenario central y en consecuencia, fue necesario adaptar el montaje y reubicar las presentaciones musicales en espacios laterales, próximos a los bancos de suplentes, modificando las condiciones escénicas inicialmente planificadas.

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Esta disposición, sumada a la presencia de seguridad, prensa y personal operativo, dificultó su visibilidad, tanto para Lionel como para gran parte del público.

La operación del sonido y de la iluminación del estadio se encontraba a cargo del equipo técnico del Club Atlético River Plate, fuera del control directo de nuestra productora, esto limito nuestro accionar eficiente a fin de evitar interrupciones del evento en distintos momentos.

Durante las actuaciones artísticas hubo restricciones por parte del Club sobre la continuidad de algunos temas e interrupciones que afectaron el desarrollo de las presentaciones.

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Para el cierre se preparó una sorpresa especialmente dedicada a Lionel: la presentación del Grupo Cali, una de sus bandas favoritas, cuyos integrantes volvieron a reunirse para acompañarlo en esta ocasión. Durante el primer tema se produjo un corte en el suministro eléctrico provisto por el Club Atlético River Plate, que dejó sin continuidad este emotivo momento.

A continuación, el personal del estadio activo la iluminación general, lo que provocó la salida del público e impidió completar el cierre previsto. Esta interrupción fue ajena a las decisiones y al control operativo de Marketing Sports.

Lamentamos profundamente que Lionel, su familia y los hinchas no hayan podido disfrutar íntegramente del homenaje preparado con tanta dedicación.

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Detrás de cada instancia hubo un enorme equipo de profesionales, técnicos, artistas y proveedores que trabajó con compromiso para hacer posible una celebración tan significativa. A todos ellos, nuestro agradecimiento.

El propósito de este comunicado es brindar información sobre lo sucedido, desde el respeto por las instituciones y las personas que participaron del evento.

Nuestro objetivo fue, desde el primer día, ofrecer un homenaje inolvidable. Reafirmamos nuestro compromiso con AFA y con la producción de eventos que estén a la altura de la historia y de los protagonistas del fútbol argentino.

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El show de drones en la despedida de Messi. (Foto: Getty)

Así se defendió River Plate

El comunicado de Marketing Sports dice que River retiró la pantalla “tres días después del anuncio de AFA” y que no autorizó una alternativa dentro del campo. La cronología no cuadra: River comunicó el desmontaje el 8 de julio y la AFA anunció el partido el 15 de septiembre, dos meses y una semana después. Desde julio River jugó siete partidos oficiales de local sin la pantalla: Barracas Central (25/7), Rosario Central (2/8), Argentinos (16/8), Vélez (23/8), Independiente Santa Fe por la Sudamericana (26/8), Independiente Rivadavia (6/9) y Huracán (19/9). La productora tuvo tres semanas para planificar con ese dato público.

La organización estuvo a cargo de la AFA y ahora se intenta trasladar la responsabilidad a River con una versión que ni resiste una comprobación tan elemental.

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Los problemas, además, empezaron antes del partido: entradas vendidas por internet y con retiro obligatorio previo, agotadas en menos de dos horas, reventa con sobreprecios de hasta el 800%, sectores colapsados el día del evento y denuncias de sobreventa sin explicación oficial. El pedido de la AFA, publicado por boletín, de que River cediera el alquiler del estadio es un capítulo más.

Algunos puntos de respuesta que expresa River internamente y que, obviamente, profundiza su mala relación con AFA y aledaños.

La mentira sobre la pantalla. La AFA sostiene que River anunció el desmontaje de la pantalla tres días después de que se confirmara el partido. Es exactamente al revés. River anunció públicamente el desmontaje el 8 de julio de 2026 y la AFA confirmó el partido contra Benín y la presencia de Messi el 15 de septiembre, más de dos meses después. Son dos fechas públicas y verificables. No es una diferencia de interpretación: es una afirmación objetivamente falsa. Sonido e iluminación. La operación de ambos sistemas estaba a cargo de la productora, no de River. El club puso una persona a disposición para colaborar. Las únicas responsabilidades operativas de River eran la voz del estadio y la cinta de luces, ambas bajo supervisión de personal de la AFA. El grupo electrógeno. River le sugirió expresamente a la productora que contratara un grupo electrógeno, como hace el club en todos los partidos y eventos que organiza en el Monumental, para garantizar el suministro eléctrico. La productora decidió no afrontar ese gasto. Es decir, se les advirtió de una necesidad operativa básica y optaron por no atenderla. Los camarines de los artistas. Ulises Bueno, Soledad Pastorutti y Grupo Cali tuvieron que utilizar las oficinas de la Gerencia de Infraestructura como camarines porque la productora no quiso montar los espacios correspondientes, como se hace habitualmente con los artistas en los recitales del Monumental. Es otro ejemplo del nivel de precariedad de la organización. La improvisación. La primera reunión técnica entre la productora y River para coordinar el soporte operativo se hizo recién el día anterior al partido. Es difícil encontrar una demostración más clara del grado de improvisación con el que se organizó un evento de semejante magnitud. Las responsabilidades. River organiza regularmente partidos, recitales y eventos internacionales con estándares operativos muy altos. Cuando el club tiene a su cargo la organización, asume la responsabilidad integral. En este caso, la organización correspondía a la AFA y a la productora contratada, y el resultado fue un espectáculo que dejó una imagen lamentable ante el mundo.

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Lo más grave es lo que sucede después. En lugar de asumir las responsabilidades que les corresponden, intentan trasladárselas a River mediante una versión de los hechos que empieza con una falsedad fácilmente comprobable y omite todas las decisiones operativas que estuvieron bajo su responsabilidad.

Sancor Seguros pidió perdón por el show de drones

Uno de los momentos más replicados de la noche fue cuando inició el show de drones y el público abucheó la aparición de una marca en el arranque del homenaje. El repudio no solo fue en el Estadio Monumental, sino que se extendió a las redes sociales.

“Llenamos el cielo de luces y aprendimos algo: cuando está Leo, el que brilla es solo él. Los escuchamos. Gracias siempre, capitán”, escribió la marca en un posteo de Instagram para reconocer su error.