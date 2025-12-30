River suma un tercer refuerzo inesperado para la pretemporada en San Martín de los Andes

Si bien ya lleva varios días entrenando en Ezeiza, River se aproxima a la segunda etapa de la pretemporada. Después de celebrar el año nuevo, el plantel del Millonario viajará a San Martín de los Andes para continuar con la puesta a punto de cara al 2026. Para la sorpresa de muchos, Marcelo Gallardo decidió sumar a un tercer refuerzo.

Además de Aníbal Moreno y Fausto Vera, al club de Núñez se le sumarán varios jugadores que estuvieron prestados en otros destinos. Uno de ellos es Tomás Galván, de último paso por Vélez, que se subirá al avión con el resto del plantel para entrenar junto al grupo.

Según pudo saber Bolavip, Galván se sumará a la pretemporada, a diferencia de otros futbolistas que ya saben que deben buscar un nuevo destino. El volante, que debutó de la mano del Muñeco en 2021, entrenará con el grupo a partir del 2 de enero.

De todas formas, no se descarta que Galván vuelva a salir en este mercado de pases. Eso sucederá si llega una oferta que le sirva tanto al club como al jugador, que sabe que en otro destino podría tener más continuidad que en el Millonario.

Cómo le fue a Galván en Vélez

Tomás Galván disputó un total de 27 encuentros oficiales con la camiseta de Vélez Sarsfield. En ese lapso de tiempo, convirtió 4 goles, repartió 1 asistencia y acumuló 2 tarjetas amarillas. Además, conquistó 2 títulos domésticos, tras la consagración de la Supercopa Internacional y Supercopa Argentina.

En un principio, la idea de Guillermo Barros Schelotto era retener al mediocampista. Sin embargo, no hubo acuerdo entre las partes y es por eso que se tendrá que presentar a la pretemporada con la ropa de River.

Cómo continúa la pretemporada de River

El plantel de River comenzó la pretemporada el pasado 20 de diciembre y continuará entrenando en el River Camp hasta el 2 de enero, con días libres en las fechas festivas. A partir del 3, continuará con la preparación para lo que viene en San Martín de los Andes, donde permanecerá hasta el 11 de enero.

Posteriormente, la delegación partirá rumbo a Uruguay para jugar su primer amistoso del año. El Millonario enfrentará nada más ni nada menos que a Nacional de Montevideo, que servirá como oportunidad para ver a los refuerzos en cancha.

