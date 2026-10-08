Atento, River: Ramón Díaz es el principal candidato para dirigir a Corinthians

El Pelado podría tener su segundo ciclo en el Timão tras el despido de Fernando Diniz.

Ramón Díaz se aleja de River Plate. Tras la salida de Eduardo Coudet, el Pelado sonó para volver al Millonario por cuarta vez como director técnico. Sin embargo, ahora aparece como el principal candidato para dirigir al Corinthians de Brasil, donde ya tuvo un ciclo entre 2024 y 2025.

El Timão despidió a Fernando Diniz luego de siete derrotas consecutivas (su última victoria fue ante Rosario Central el 20 de agosto por Copa Libertadores) y Ramón Díaz pica en punta para tomar las riendas del equipo para lo que queda del semestre.

Ramón Díaz ya dirigió a Corinthians entre 2024 y 2025 (Getty Images)

Ramón Díaz debe cumplir seis partidos de sanción si regresa a Corinthians

En enero de 2026, el Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) sancionó a Ramón con seis partidos de suspensión por declaraciones consideradas machistas durante una rueda de prensa, cuando aún dirigía al Internacional. Puntualmente, Díaz manifestó en rueda de prensa contra una árbitra tras un gol anulado: “El fútbol es para hombres, no para niñas”.

El balance de Ramón Díaz en Corinthians

Partidos dirigidos: 60

Triunfos: 31

Empates: 16

Derrotas: 13

Porcentaje de victorias: 51,7%

Porcentaje de puntos obtenidos: 60,6%

Título conseguido: Campeonato Paulista 2025

En síntesis

Ramón Díaz es el principal candidato para dirigir a Corinthians tras el despido de Fernando Diniz.

es el principal candidato para dirigir a Corinthians tras el despido de Fernando Diniz. Seis partidos de sanción debe cumplir el director técnico en Brasil por una suspensión de 2026.

debe cumplir el director técnico en Brasil por una suspensión de 2026. Campeonato Paulista 2025 fue el título que consiguió en sus 60 partidos previos dirigidos en Corinthians.