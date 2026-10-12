River hoy: el guiño de D´Onofrio a Ramón Díaz, el XI vs. Sarmiento y la calentura de Almada

Todas las novedades del Millonario de este lunes 12 de octubre, a dos días de visitar al Vede en Junín por el duelo pendiente de la fecha 11.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 12 de octubre de 2026, a dos días de visitar a Sarmiento por el partido postergado de la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura. La formación que pondría Leonardo Ponzio desde el arranque en Junín, la pelea entre Almada y Forestello que no se vio en TV, el guiño de Rodolfo D´Onofrio a Ramón Díaz y qué piensan en el club sobre una posible vuelta del Pelado en 2027.

La probable formación de River vs. Sarmiento

El próximo miércoles, a partir de las 19 horas, River visitará a Sarmiento en Junín por el partido postergado por la fecha 11 del Clausura. Si bien resta la confirmación oficial de Ponzio, el once inicial del Millonario sería con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Thiago Almada. (Foto: Prensa River).

La pelea de Almada con Forestello que no mostró la transmisión

Almada no jugó desde el arranque ante Estudiantes de Río Cuarto ya que venía de recibir el alta el pasado viernes. Leonardo Ponzio lo mandó a la cancha en el segundo tiempo y allí fue cuando se cruzó feo con Rubén Forestello. El Guayo se movía por la banda izquierda, cerca del entrenador del León del Imperio cuando esté le dio una indicación a su marcador.

Las cámaras de ESPN Fútbol 1 captaron el momento en el que Forestello le decía a Garnerone: “Levantá, andá arriba. Dale que Almada no puede, está encerrado”. El Guayo lo mira y le dice algo y el entrenador pierde la paciencia y lo insulta: “Le estaba hablando a aquel, boludo. ¿Qué te pasa pelotudo? Le estaba hablando a aquel”.

Thiago Almada no se quedó atrás, lo siguió mirando mientras el partido se desarrollaba y soltó: “La con… de tu madre”. Forestello no tomó nada bien el insulto y retrucó: “Cerrá bien el ort… que estoy hablando con él, pelotudo”. En ese momento, Leonardo Ponzio intercede y pide calma para ambos protagonistas.

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Ponzio se acercó a Forestello, habló al oído. Luego Thiago Almada entendió que el entrenador rival no le estaba hablando a él y ahí fue que le pidió disculpas desde adentro de la cancha. Una vez finalizado el partido, el Guayo se acercó a Rubén Forestello y le dio un abrazo, por lo que todo finalizó en buenos términos.

El duelo menos pensado… ¡FORESTELO SE CALENTÓ CON THIAGO ALMADA Y SE DIJERON DE TODO EN EL MONUMENTAL! Luego arreglaron las cosas y todo terminó en paz.



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El guiño de D´Onofrio a Ramón

Si bien Rodolfo D´Onofrio no ocupa ningún cargo en River, la realidad es que es una voz que se escucha puertas adentro. Stefano Di Carlo forma parte del mismo espacio político. Hace unos días, Ramón y Emiliano Díaz rechazaron asumir en Corinthians y el medio Riverplay compartió un extracto del comunicado que subió Emiliano a su cuenta de Instagram.

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En el mismo, Emiliano afirmaba: “Hoy tengo el deber de acompañar a mi padre en su último gran deseo”. Si bien no lo dice explícitamente, se sabe a la perfección que ese sueño es volver a River en 2027, una vez que se resuelva el futuro de Leonardo Ponzio. A esa publicación, Rodolfo D´Onofrio le dio like, dejando un guiño claro.

¿Puede Ramón Díaz volver a River?

River todavía no tomó una decisión respecto al futuro entrenador. Mientras tanto, Leonardo Ponzio sigue al frente del primer equipo y los resultados lo acompañan en líneas generales, pero todavía quedan por jugarse los partidos que definen todo. Bolavip pudo saber el exclusiva que, si llega a existir un cambio de entrenador de cara al 2027, Ramón Díaz es una de las opciones firmes y que dependerá de Di Carlo y la Secretaría Técnica.

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Ramón Díaz rechazó a Corinthians porque sueña con volver a River. (Foto. Getty).

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