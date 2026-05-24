La probable formación de River para enfrentar a Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026

En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, River se enfrentará a Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura con el objetivo de lograr el primer título de la temporada y así cortar una racha de dos años sin coronarse a nivel local, desde la Supercopa Argentina 2024.
Para este encuentro el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet, realizará cuatro modificaciones con respecto al equipo que venció a Rosario Central en semifinales, ya que no podrá contar con Gonzalo Montiel, Matías Viña, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, que sufrieron distintas lesiones.
En el arco, luego de descansar ante Red Bull Bragantino por Copa Sudamericana, se mantendrá Santiago Beltrán, que le ganó la pulseada a Franco Armani. En la defensa se darán dos cambios, ya que Fabricio Bustos y Marcos Acuña ingresarán por los lesionados Gonzalo Montiel y Matías Viña.
Pasando a la mitad de la cancha, Fausto Vera, Tomás Galván y Juan Cruz Meza se mantendrían como titulares. El cuarto lugar lo ocuparía el juvenil Lucas Silva al ingresar por Aníbal Moreno, quien sufrió un esguince de rodilla y pidió estar de igual manera a pesar de la lesión.
Finalmente, en la delantera estará el cuarto cambio. Joaquín Freitas será el acompañante de Facundo Colidio en la ofensiva y reemplazará a Sebastián Driussi, quien se convirtió en baja luego de sufrir un esguince de rodilla de grado 2 en la victoria ante el Canalla por 1 a 0 en el Más Monumental.
La posible formación de River para enfrentar a Belgrano
El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.
Eduardo Coudet busca su primer título como DT de River: los números en sus finales anteriores
Datos claves
- Eduardo Coudet realizará cuatro modificaciones en la formación titular de River Plate ante Belgrano.
- El arquero Santiago Beltrán será titular en la final tras ganarle la pulseada a Armani.
- Joaquín Freitas reemplazará al lesionado Sebastián Driussi en la delantera para el duelo en Córdoba.