Eduardo Coudet busca su primer título como DT de River: los números en sus finales anteriores

El 'Chacho' disputará su primera final como entrenador del Millonario y la quinta en su carrera. Va por el cuarto título.

A casi tres meses de su asunción como entrenador de River, Eduardo Coudet se prepara para el partido más importante desde su llegada al club. Por la final del Torneo Apertura, su equipo se enfrentará a Belgrano de Córdoba en búsqueda del primer título a nivel local de la temporada.

Este encuentro no será uno más para el ‘Chacho’, ya que no solo será su primera final como DT de River, sino que también será la quinta en su carrera. Previo a esto, tuvo dos en su paso por Rosario Central, más una en Racing y la última en Atlético Mineiro de Brasil, donde ganó su último título.

El historial en finales para Coudet tiene un saldo de dos victorias y dos derrotas, por lo que en este duelo ante el Pirata cordobés buscará su tercer triunfo en una final. El dato alentador para el entrenador es que ganó los últimos dos partidos definitorios que disputó. En contraparte, cayó en las dos que jugó en el Kempes.

Su primera final data de la Copa Argentina 2015, en el Mario Alberto Kempes. Allí, en un partido polémico, su Rosario Central no pudo con Boca y perdió 2 a 0 debido a los goles de Nicolás Lodeiro, de penal, y Andrés Chávez. Además, Javier Pinola fue expulsado en el Canalla.

Un año después, nuevamente en el Kempes volvió a caer. En esta oportunidad fue por la final de la Copa Argentina 2016, en la que el campeón fue River luego de ganar por 4 a 3 gracias al triplete de Lucas Alario más el tanto del uruguayo Iván Alonso.

Pasando a 2019 llegó su primera final ganada. La misma fue en el José María Minella de Mar del Plata, en lo que significó su despedida de Racing. Ese día, la Academia le ganó 2 a 0 a Tigre la final del Trofeo de Campeones con un doblete del paraguayo Matías Rojas.

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Por último, y más cercano en el tiempo, aparece la final del Mineirao en 2023 con Atlético Mineiro. En la llave que fue de ida y vuelta, el ‘Galo’ se quedó con el certamen regional al prevalecer con un contundente 5 a 2 en el resultado global, tras ganar 3 a 2 la ida y 2 a 0 la revancha.

Los títulos de Eduardo Coudet como entrenador

Liga Profesional 2018/19 – Racing

Trofeo de Campeones 2019 – Racing

Campeonato Mineiro 2023 – Atlético Mineiro

Datos claves

Eduardo Coudet disputará ante Belgrano su quinta final como director técnico profesional.

disputará ante Belgrano su como director técnico profesional. El entrenador registra un historial de dos victorias y dos derrotas en finales previas.

y dos derrotas en finales previas. River busca bajo la conducción de Coudet el título del Torneo Apertura en Córdoba.