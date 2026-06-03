La inesperada selección que el DT de España candidateó a ganar el Mundial 2026

Luis De la Fuente hizo un listado de los países que pueden coronarse en la cita mundialista.

Resta una semana para que inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde los fanáticos colocan a España como uno de los países candidatos al título, al igual que ocurre con Francia y Argentina, los finalistas de la última edición, que se llevó a cabo en Qatar, en 2022.

Luis De la Fuente, el entrenador de 64 años que comanda las filas del plantel de España, brindó una conferencia de prensa en la que no solo se refirió al físico de Lamine Yamal, de quien sostuvo que llegaría para el debut frente a Cabo Verde, el próximo lunes 15 de junio, sino que también se refirió al posible campeón del mundo.

“Es un Mundial histórico porque es el Mundial en el que más selecciones con posibilidades real de ganar hay”, exclamó con relación a los 48 países que conforman la cita mundialista, que curiosamente es la primera con dicha cantidd de participantes. Pero también hizo un listado en el que mencionó a los candidatos: “¿Cuáles? Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Argentina, Brasil, Senegal, Marruecos y España”, manifestó.

🏆 Luis de la Fuente se moja con sus favoritos y dice que este es "un Mundial histórico porque es el Mundial en el que más selecciones capaces de ganar el Mundial hay"



"Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Argentina, Brasil, Marruecos, Senegal y España" pic.twitter.com/tlncOh7Fnn — Diario SPORT (@sport) June 3, 2026

Para la sorpresa de todos, además de colocar a los marroquíes como posibles aspirantes al título (NdR: en Qatar 2022 quedó cuarto tras perder el partido por el Tercer Puesto ante Croacia), el entrenador harense mencionó a Senegal, que disputará su cuarta edición de la Copa del Mundo tras debutar en Corea-Japón 2002, además de que participó de las últimas dos disputas, en 2018 y 2022.

Además, en relación al seleccionado que comanda, De la Fuente explicó que el campeonato mundial “es muy difícil y nos sentimos capaces de pelearlo, pero ya veis que compañeros de viaje tenemos”. Mientras tanto, busca que otros equipos tengan la presión de ir detrás del título.

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Edouard Mendy, el arquero estrella de Senegal para el Mundial 2026.

El grupo de España en el Mundial 2026

España integra el Grupo H del Mundial 2026 junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Fecha Partido Hora en Argentina Lunes 15 de junio España vs. Cabo Verde 13:00 Domingo 21 de junio España vs. Arabia Saudita 13:00 Viernes 26 de junio Uruguay vs. España 21:00

Los horarios corresponden a Argentina (UTC-3). Los dos primeros encuentros se disputarán al mediodía local del este de Estados Unidos (12:00 ET), mientras que el duelo ante Uruguay se jugará por la noche en Guadalajara, México.

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Si España avanza a los dieciseisavos de final, su próximo partido sería entre el 28 de junio y el 4 de julio, dependiendo de si clasifica como primera, segunda o una de las mejores terceras de su grupo.

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