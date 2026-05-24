Juanfer Quintero y Gonzalo Montiel despreciaron la medalla del subcampeonato de River ante Belgrano

Los referentes del Millonario, suplentes en la final, tuvieron un contundente gesto que marcó sus sensaciones por el resultado.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, Belgrano de Córdoba se impuso por 3-2 ante River Plate en la final del Torneo Apertura 2026. El Millonario manejó la ventaja en dos oportunidades, pero no logró reponerse del doblete de Uvita Fernández sobre el cierre.

De esta manera, Eduardo Coudet perdió la oportunidad de sumar su primer título como entrenador del elenco de Núñez. Además, gran parte del plantel atraviesa una racha de más de dos años sin sumar trofeos para las vitrinas del club, entre los que están Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero.

El volante ofensivo colombiano ingresó para los minutos finales, pero no logró ayudar a su equipo a estirar la definición al tiempo suplementario. Por otro lado, el lateral campeón del mundo se recupera de un desgarro, por lo que no iba a disputar minutos aunque aparecía como relevo.

En la premiación liderada por Chiqui Tapia, los jugadores del Millonario recibieron las medallas del segundo puesto en el Torneo Apertura 2026 y los futbolistas mencionados optaron por quitársela unos segundos después.

JUANFER Y MONTIEL SE SACARON LA MEDALLA.



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Coudet se negó a recibir la medalla

Caliente por el resultado y por las decisiones arbitrales, el entrenador de River protestó al no subirse a la premiación. “Ustede me cagaron la tercera final”, le había dicho a la terna en referencia a otras dos definiciones en el Estadio Mario Alberto Kempes con Rosario Central, precisamente ante el Millonario y Boca.

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