En River Plate todavía perdura la amargura como consecuencia de la dolorosa derrota del domingo pasado por 2-1 como visitante de Talleres de Córdoba. Es que el conjunto Millonario expuso un retroceso en torno a lo futbolístico y sufrió de principio a fin.

De todas maneras, Martín Demichelis y compañía saben que no hay tiempo para continuar lamentándose. Por ello, los de Núñez ya se enfocaron de forma directa en el compromiso del próximo domingo contra Platense en el Estadio Monumental por la Liga Profesional de Fútbol.

El único cambio

De cara al mencionado partido del próximo fin de semana correspondiente a la decimoséptima fecha del certamen doméstico argentino, el cuerpo técnico liderado por Demichelis tiene pensando llevar a cabo apenas una modificación con respecto a la caída en Córdoba.

De no mediar imprevistos, Rodrigo Aliendro, el jugador más pedido por los hinchas en el partido contra Talleres, volvería a estar desde el arranque para darle más solidez al equipo y apoyar a Enzo Pérez. Bajo esa órbita, el que saldría sería Salomón Rondón.

El que quiere volver

Muchos jugadores que se marchan de River cuentan con el deseo de volver en algún momento de sus carreras como profesionales. Este parece ser el caso de Augusto Batalla, arquero que está triunfando en San Lorenzo de Almagro pero que no pudo rendir en el Millonario.

“Hoy no pienso en una revancha en River pero, sin lugar a dudas, hay dos lugares que en el día de mañana me gustaría estar: River y San Lorenzo. River fue mi casa, soy un eternamente agradecido y soy consciente de que no me fue como quería que me vaya”, exteriorizó.

La chance para Kranevitter

Allá por diciembre de 2022, Matías Kranevitter concretó su anhelado retorno a River, generando una gran ilusión entre los hinchas. Sin embargo, rápidamente y en un amistoso contra Unión La Calera de Chile, el mediocampista sufrió una severa lesión.

Ahora, poco menos de cinco meses después, el nacido en Tucumán está en condiciones de regresar. De hecho, ya integró el banco de suplentes del Millonario y la idea de Demichelis sería colocarlo alrededor de 30 minutos contra Platense el próximo domingo.