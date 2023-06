Las noticias de River hoy: los convocados, los posibles once y el interés de Real Madrid en Echeverri

Luego de una fecha completamente favorable por el triunfo ante Instituto y por la derrota de Talleres frente a Lanús, River Plate se volvió a enfocar de manera clara y contundente en la Copa Libertadores de América, donde no tiene la clasificación asegurada.

Es que, este martes, por la sexta y última fecha de la fase de grupos del mencionado certamen continental, el Millonario recibirá a The Strongeste en el Estadio Monumental. Con un triunfo se meterá en los octavos de final y Martín Demichelis trabaja sin descanso de cara a este juego.

La lista de convocados

En torno a dicho encuentro contra el combinado boliviano, este lunes, el cuerpo técnico de River le puso punto final al misterio y confirmó la lista con los jugadores convocados que estarán a disposición para buscar sellar el boleto rumbo a los octavos de final.

En ese sentido, Martín Demichelis volvió a apostar por Claudio Echeverri, que viene de hacer su debut profesional con la camiseta de River. A su vez, vuelven a aparecer los recuperados Enzo Díaz y Enzo Pérez mientras que no forman parte de la nómina Leandro González Pirez y Salomón Rondón.

La posible formación

El director técnico de River sigue teniendo algunas dudas en torno a los once para chocar con The Strongest. Lo que es un hecho es que Enzo Díaz será titular, aunque no se sabe si por Milton Casco o Andrés Herrera. A su vez, Robet Rojas y Emanuel Mammana luchar por reemplazar a Leandro González Pirez, mientras que Enzo Pérez ingresaría por Pablo Solari.

¿Los posibles once de River contra el equipo de la capital boliviana? Franco Armani; Andrés Herrera o Milton Casco, Robert Rojas o Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Esequiel Barco, Nicolás De La Cruz; Lucas Beltrán.

Real Madrid sigue a Echeverri

Al mismo tiempo que suele desembolsar grandes cantidades de dinero en fichajes de renombre y consagrados, Real Madrid también pone el foco en jóvenes promesas y así es como fichó, por ejemplo, a Vinicius Junior, Rodrygo Goes y Endrick.

Bajo esa órbita, en el radar del poderoso combinado Merengue ingresó Claudio “Diablito” Echeverri, la perla de apenas 17 años de edad que ilusiona no solamente a los hinchas de River sino también a los argentinos en general. ¿Se lo llevará?