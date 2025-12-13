Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mercado de Pases

Independiente Rivadavia llegó a un acuerdo multimillonario y Sebastián Villa sería vendido a un gigante de Sudamérica

El colombiano buscaba un destino donde poder pelear para hacerse un lugar en la convocatoria de su selección para el Mundial y el equipo mendocino habría conseguido una compensación más que generosa para darle el gusto.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El colombiano volvería a dejar el fútbol argentino.
© Getty ImagesEl colombiano volvería a dejar el fútbol argentino.

Aunque no fueron los 12 millones de dólares que Independiente Rivadavia de Mendoza espera obtener de la venta de quien fue su máxima figura para la histórica obtención de la Copa Argentina 2025, sí habría alcanzado ya un acuerdo multimillonario por Sebastián Villa con uno de los equipos más importantes de Brasil.

Según avanzó Bolavip Brasil es Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores tras imponerse en la final al Palmeiras, el equipo que fue a fondo para hacerse del fichaje del colombiano, que ya estaría apalabrado y solo depende de la concreción de las gestiones oficiales.

Tras una oferta inicial de 6.5 millones de dólares que Independiente Rivadavia rechazó, considerándola insuficiente y exigiendo 10 para dejar salir a su máxima figura, el acuerdo se habría cerrado por 8.5 millones. Así las cosas, el ex Boca se sumaría al Mengao desde inicios de 2026.

Si bien Villa tenía contrato con los mendocinos hasta junio del próximo año, había acordado con el club que le permitieran salir siempre que llegara una oferta que cerrara a todas las partes. Su principal intención era poder llegar a un club que lo ponga a la vista del entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para tener chances de pelear por un lugar en la convocatoria para el próximo Mundial.

La noticia en Bolavip Brasil.

La noticia en Bolavip Brasil.

Los números de Villa en Independiente Rivadavia

A lo largo del año y medio que permaneció en el club mendocino, el delantero colombiano de 29 años disputó un total de 60 partidos, en los que convirtió 10 goles y aportó 16 asistencias. Además, recibió 10 tarjetas amarillas y fue expulsado una vez en 5297 minutos en cancha. Por otro lado, también fue campeón de la Copa Argentina 2025.

Publicidad
La astronómica cifra que Independiente Rivadavia le puso a Sebastián Villa para venderlo en este mercado de pases

ver también

La astronómica cifra que Independiente Rivadavia le puso a Sebastián Villa para venderlo en este mercado de pases

El otro gran título que busca Flamengo

Flamengo se encuentra actualmente disputando la Copa Intercontinental FIFA 2025, que se celebrará todos los años reemplazando al viejo Mundial de Clubes que con el nuevo y multitudinario formato que estrenó este año se disputará solo cada cuatro años.

Tras imponerse 2-1 a Cruz Azul en el Derbi de las Américas, el Mengao clasificó para jugar las semifinales del certamen ante Pyramids, de Egipto, y buscará conseguir otra victoria que lo lleve a jugar la final ante PSG, el próximo miércoles 17 en Qatar.

Data clave

Sebastián Villa sería vendido a Flamengo por un monto total de 8.5 millones de dólares.

El colombiano se uniría al Mengao a inicios de 2026 tras el acuerdo entre clubes.

El delantero registró 10 goles, 16 asistencias y ganó la Copa Argentina 2025 en Mendoza.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
La astronómica cifra que Independiente Rivadavia le puso a Sebastián Villa
Fútbol Argentino

La astronómica cifra que Independiente Rivadavia le puso a Sebastián Villa

Ascendió con River, formó parte de un título histórico con su último equipo y se retiró a los 35 años: “Me di cuenta de lo que había vivido”
Entrevista

Ascendió con River, formó parte de un título histórico con su último equipo y se retiró a los 35 años: “Me di cuenta de lo que había vivido”

Independiente Rivadavia quiere retener a Ezequiel Centurión
Fútbol Argentino

Independiente Rivadavia quiere retener a Ezequiel Centurión

Diego Martínez quiere que Huracán sume a Lucas Blondel
Boca Juniors

Diego Martínez quiere que Huracán sume a Lucas Blondel

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo