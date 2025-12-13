Independiente Rivadavia llegó a un acuerdo multimillonario y Sebastián Villa sería vendido a un gigante de Sudamérica

Aunque no fueron los 12 millones de dólares que Independiente Rivadavia de Mendoza espera obtener de la venta de quien fue su máxima figura para la histórica obtención de la Copa Argentina 2025, sí habría alcanzado ya un acuerdo multimillonario por Sebastián Villa con uno de los equipos más importantes de Brasil.

Según avanzó Bolavip Brasil es Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores tras imponerse en la final al Palmeiras, el equipo que fue a fondo para hacerse del fichaje del colombiano, que ya estaría apalabrado y solo depende de la concreción de las gestiones oficiales.

Tras una oferta inicial de 6.5 millones de dólares que Independiente Rivadavia rechazó, considerándola insuficiente y exigiendo 10 para dejar salir a su máxima figura, el acuerdo se habría cerrado por 8.5 millones. Así las cosas, el ex Boca se sumaría al Mengao desde inicios de 2026.

Si bien Villa tenía contrato con los mendocinos hasta junio del próximo año, había acordado con el club que le permitieran salir siempre que llegara una oferta que cerrara a todas las partes. Su principal intención era poder llegar a un club que lo ponga a la vista del entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para tener chances de pelear por un lugar en la convocatoria para el próximo Mundial.

Los números de Villa en Independiente Rivadavia

A lo largo del año y medio que permaneció en el club mendocino, el delantero colombiano de 29 años disputó un total de 60 partidos, en los que convirtió 10 goles y aportó 16 asistencias. Además, recibió 10 tarjetas amarillas y fue expulsado una vez en 5297 minutos en cancha. Por otro lado, también fue campeón de la Copa Argentina 2025.

El otro gran título que busca Flamengo

Flamengo se encuentra actualmente disputando la Copa Intercontinental FIFA 2025, que se celebrará todos los años reemplazando al viejo Mundial de Clubes que con el nuevo y multitudinario formato que estrenó este año se disputará solo cada cuatro años.

Tras imponerse 2-1 a Cruz Azul en el Derbi de las Américas, el Mengao clasificó para jugar las semifinales del certamen ante Pyramids, de Egipto, y buscará conseguir otra victoria que lo lleve a jugar la final ante PSG, el próximo miércoles 17 en Qatar.

