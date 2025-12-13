Es tendencia:
Boca Juniors

Además de Williams Alarcón, Huracán quiere negociar con Boca por Lucas Blondel

Sin lugar en el plantel de Boca, su futuro podría tener un cambio rotundo para volver ser dirigido por un viejo conocido.

Por Julián Mazzara

Lucas Blondel, relegado en Boca.
© Instagram @LucasBlondel17Lucas Blondel, relegado en Boca.

En el mundo Boca están pendientes de lo que sucederá con el futuro de Claudio Úbeda, quien todavía tiene pendiente una charla con Juan Román Riquelme porque no se definió si seguirá al frente del plantel. Mientras tanto, el presidente piensa en el mercado de pases.

Durante las últimas semanas, desde Huracán manifestaron su interés para llevarse a Williams Alarcón, quien fue un expreso pedido de Diego Martínez, el DT que regresó a la institución tras su paso por Cerro Porteño. Pero el ex estratega xeneize también pretende a otro jugador que está borrado.

Sin tener la posibilidad de jugar desde el pasado 19 de mayo, donde estuvo ante Independiente, a Lucas Blondel se le hizo muy difícil volver a tener actividad con la camiseta azul y oro. En primer lugar, porque Juan Barinaga se aferró al puesto y no soltó la titularidad. Y también porque desde el cuerpo técnico creen que Luis Advíncula es quien tiene que ser el suplente. Por lo tanto, el ex Tigre quedó totalmente relegado.

Según pudo saber BOLAVIP, es muy difícil que Boca acepte una salida a préstamo por el futbolista que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Pero su deseo es poder tener minutos en alguna institución, por eso mismo podría llegar a presionar para dar un paso al costado. Y no vería con malos ojos reunirse con Martínez, quien lo desea a toda costa.

Lucas Blondel, jugador de Boca. (Prensa Boca)

Lucas Blondel, jugador de Boca. (Prensa Boca)

Los números de Lucas Blondel en la temporada

A lo largo de la temporada 2025, el lateral derecho de 29 años lleva disputados un total de 12 partidos con la camiseta de Boca (32 desde que llegó al club, 4 goles) y otros cuatro con la Selección de Suiza. En los mismos, no convirtió goles y repartió dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 932 minutos en cancha.

ver también

DATOS CLAVES

  • Claudio Úbeda tiene pendiente definir su continuidad en Boca con Juan Román Riquelme.
  • Diego Martínez pretende fichar a Lucas Blondel para Huracán tras su falta de rodaje.
  • Lucas Blondel tiene contrato hasta diciembre de 2027 y no juega desde el 19 de mayo.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

